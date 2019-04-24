HABER

Trump'tan "azil" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 23:26 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "Mueller Raporu, kızgın Demokratlar ve Trump nefretçileri tarafından yazılmasına ve arkasında sınırsız para olmasına rağmen beni indiremedi. Herhangi bir yanlış yapmadım. Partizan Demokratlar beni azletmeye kalkışırlarsa ilk önce ABD Yüksek Mahkemesine gideceğim" - "Mueller'i bekledik ve kazandık. Dolayısıyla şimdi Demokratlar son umut olarak Kongre'ye bakıyor"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Demokratların kendisini görevden azletme sürecini başlatması durumunda müdahale etmesi için ABD Yüksek Mahkemesine başvuracağını söyledi.

ABD'de, Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerine karıştığı iddiaları üzerine Özel Yetkili Robert Mueller'in yürüttüğü soruşturmanın tamamlanmasının ardından sonuçlarına ilişkin tartışma devam ediyor.

Kongre'den kendisine yönelik muhtemel bir adıma ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Mueller Raporu, kızgın Demokratlar ve Trump nefretçileri tarafından yazılmasına ve arkasında sınırsız para (35 milyon dolar/yaklaşık 205 milyon lira) olmasına rağmen beni indiremedi. Herhangi bir yanlış yapmadım. Partizan Demokratlar beni azletmeye kalkışırlarsa ilk önce ABD Yüksek Mahkemesine gideceğim. Değil 'ağır suç ve kabahat', benden yana tek bir suç dahi yok. Tüm suçlar sahtekar Hillary, Demokratlar, DNC (Demokrat Parti Ulusal Kongresi) ve kirli polislere aittir ve onları suçüstü yakaladık. Mueller'i bekledik ve kazandık. Dolayısıyla şimdi Demokratlar son umut olarak Kongre'ye bakıyor."

Ancak uzmanlar, başkanı görevden azletme yetkisinin sadece Kongre'de olduğunu ve ABD Yüksek Mahkemesinin bu konuda yasal olarak yapabileceği bir şey olmadığını ifade ediyor.

Özel Yetkili Savcı Mueller, raporunda Trump'ın seçim sürecinde Rusya ile iş birliği yaptığının tespit edilmediğini ortaya koymuş ancak raporda Trump'ın soruşturma sürecinde adaleti engellemeye kalkışıp kalkışmadığına ilişkin bir sonuca varılmadığını kaydetmişti.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi ve diğer bazı önde gelen Demokratlar, Trump'ın görevden alınma süreci için erken olduğunu belirtse de Demokratlar arasında Trump'ın görevden alınmasına ilişkin sürecin başlatılmasına yönelik sesler yükseliyor.

Plastik şişelerden ev inşa etti! Görenler inanamıyor Plastik şişelerden ev inşa etti! Görenler inanamıyor
2. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi2. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi
Çekmeköy'de halk eğitim müdürlüğü kursiyerleri konser verdiÇekmeköy'de halk eğitim müdürlüğü kursiyerleri konser verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD ABD Kongresi MUELLER Trump

En Çok Okunan Haberler

Gözler Meclis'te! Milyonlarca kişi bu haberi bekliyor

Gözler Meclis'te! Milyonlarca kişi bu haberi bekliyor

Özel mesaj attığı konuşuluyordu! Dilan çok kızdı

Özel mesaj attığı konuşuluyordu! Dilan çok kızdı

YSK, İstanbul için olağanüstü itirazda ara karar verdi!

YSK, İstanbul için olağanüstü itirazda ara karar verdi!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Trump 1915 olayları için 'Büyük Felaket' dedi

Trump 1915 olayları için 'Büyük Felaket' dedi

Kars'ta inanılmaz olay! Hızla ilerledi, her şeyi yıkıp geçti

Kars'ta inanılmaz olay! Hızla ilerledi, her şeyi yıkıp geçti

İlginizi Çekebilir

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Küçükçekmece cinsel istismara karşı ayakta

Küçükçekmece cinsel istismara karşı ayakta

Kamyon kasasında 100 düzensiz göçmen yakalandı

Kamyon kasasında 100 düzensiz göçmen yakalandı

Valilikten Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiasına ilişkin açıklama

Valilikten 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiasına ilişkin açıklama

Akar ve Çavuşoğlu başkanlığında değerlendirme toplantısı

Ankara'da kritik toplantı! MSB'den açıklama

Anayasa Mahkemesi'nden 'sendika hakkı' kararı

AYM'den dikkat çeken 'sendika hakkı' kararı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Küçükçekmece'deki iğrenç olayla ilgili açıklama!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.