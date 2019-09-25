Trump’tan azil soruşturmasına ilk tepki: 'BM’de bu kadar önemli bir günü Demokratlar kasıtlı olarak mahvetti. Ülkemiz için çok kötü!'
25.09.2019 00:22 | Son Güncelleme
Trump’tan azil soruşturmasına ilk tepki: "BM’de onca iş yaptığımız ve başarı kazandığımız bu kadar önemli bir günü Demokratlar kasıtlı olarak Cadı Avı saçmalığı son dakikasıyla mahvetti. Ülkemiz için çok kötü!"
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Trump’tan azil soruşturmasına ilk tepki: "BM’de onca iş yaptığımız ve başarı kazandığımız bu kadar önemli bir günü Demokratlar kasıtlı olarak Cadı Avı saçmalığı son dakikasıyla mahvetti. Ülkemiz için çok kötü!"
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