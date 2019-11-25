HABER

Trump'tan Bağdadi operasyonunda görevli köpeğe plaket ve madalya

DÜNYA HABERLERİ  | 25.11.2019 21:23 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü IŞİD elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin etkisiz hale getirildiği operasyonda yaralanan "Conan" adlı köpeği Beyaz Saray'da ağırlayarak plaket ve madalya verdi.

Trump'tan Bağdadi operasyonunda görevli köpeğe plaket ve madalya

ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Bağdadi operasyonunda kullanılan Conan ile Beyaz Saray'ın bahçesinde kameraların karşısına çıktı.

Conan'a operasyondaki katkılarından dolayı bir plaket ve madalya verdiklerini belirten Trump, "Conan şu anda dünyanın en ünlü köpeği. O, Bağdadi operasyonu esnasında neler olduğunu biliyordu." dedi.

Trump, "kahraman" olarak söz ettiği Conan'ın operasyonda aldığı yaraların iyileştiğini ve "işinin başına döndüğünü" vurguladı.

Trump ayrıca, Bağdadi operasyonuna katılan özel kuvvet askerleri ile de Beyaz Saray'da bir araya geldiklerini belirtti.

2019-11-25T180716Z_194834264_RC2IID9DSUAP_RTRMADP_3_MIDEAST-CRISIS-TRUMP-DOG

ABD'NİN BAĞDADİ OPERASYONU

IŞİD elebaşı Bağdadi, ABD Özel Kuvvetleri'nin 8 helikopterle İdlib'in kuzeyinde düzenlediği operasyonda ölü ele geçirilmişti.

Trump, 27 Ekim'de yaptığı basın toplantısında, Bağdadi'nin, bulunduğu evin altındaki ucu kapalı tünellerden birine girdikten sonra üzerindeki intihar yeleğini patlatarak yanındaki 3 çocukla öldüğünü açıklamıştı.

Trump, daha önce Conan'a madalya taktığını gösteren ve fotomontaj olduğu anlaşılan paylaşımda bulunmuş, bu fotoğraf sosyal medyada mizah konusu olmuştu.

(AA)

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
İzmir’de 61 kaçak göçmen yakalandıİzmir’de 61 kaçak göçmen yakalandı
Kazada yaralanan kadının yakınları önce kamyonu taşladı sonra arbede çıkardıKazada yaralanan kadının yakınları önce kamyonu taşladı sonra arbede çıkardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd başkanı donald trump bağdadi operasyonu conan DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi IŞİD

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'da anlattı! Kocasını bakkala gönderip karısına...

Müge Anlı'da anlattı! Kocasını bakkala gönderip karısına...

CHP Sözcüsü Öztrak'tan Muharrem İnce'nin 'çete' sözlerine yanıt

CHP Sözcüsü Öztrak'tan Muharrem İnce'nin 'çete' sözlerine yanıt

Kocası aldatırken yakalandı

Kocası aldatırken yakalandı

Tüm partilerden destek geldi! İsmi her yerden silinecek

Tüm partilerden destek geldi! İsmi her yerden silinecek

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Şişli'deki iğrenç olayda mahkeme kararını verdi

Şişli'deki iğrenç olayda mahkeme kararını verdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'O fotoğraflar Mars'ta yaşam olduğunun kanıtı'

'O fotoğraflar Mars'ta yaşam olduğunun kanıtı'

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Bölgeye kimseye yaklaştırılmıyor! Yoğun güvenlik önlemi alındı

Bölgeye kimseye yaklaştırılmıyor! Yoğun güvenlik önlemi alındı

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Astronot uzaya 'çöp' atarken görüntülendi

Astronot uzaya 'çöp' atarken görüntülendi!

Dünyaca ünlü 'Yeşil Kasa' müzesi soyuldu! 'Onların değerini hesaplamak imkansız'

Dünyaca ünlü 'Yeşil Kasa' müzesi soyuldu! 'Onların değerini hesaplamak imkansız'

İngiltere'de bir uçak radardan kayboldu

Uçak radardan kayboldu!

İran'dan benzin zammı protestolarıyla ilgili suçladığı 4 ülkeye tehdit

İran'dan ABD, İsrail, İngiltere ve Arabistan'a tehdit!

Kremlin duyurdu: Putin, ocak ayında Türkiye’yi ziyaret edecek

Az önce duyuruldu! Putin Türkiye'ye geliyor

ABD'de flaş gelişme! 'Gizli görüşmeler yaptığı' için istifası istendi

Flaş gelişme! İstifası istendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.