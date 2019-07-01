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Trump'tan bağımsızlık günü kutlamalarında askeri sergi isteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 23:37 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarında askeri araçların sergilenmesini istediği bildirildi - Kutlamalarda Abrams tankları ve zırhlı askeri araçların yanı sıra F-35 ve F-22 savaş uçakları gösterileri düzenleyecek

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarında askeri araçların sergilenmesini istediği bildirildi.

ABD medyasında yer alan haberlerde, Trump'ın, ABD'nin bağımsızlığının 243. yıl dönümü kapsamındaki kutlamalarda askeri araçların sergilenmesini istediği bildirildi.

Haberlerde, Trump'ın başkent Washington’da bulunan Lincoln Anıtı çevresinde "Amerika'yı Selamlama" adını verdiği bir tören düzenlemek istediği ve bu isteğine ilişkin Ulusal Park Direktör Vekili Daniel Smith ile görüştüğü ifade edildi.

Özellikle Amerikan Abrams tankları ve çeşitli zırhlı askeri araçların kutlama alanında sergilenmesini isteyen Trump'ın ayrıca, ABD hava kuvvetlerine ait F-35 ve F-22 savaş uçaklarının da etkinlik boyunca başkentin semalarında uçması yönünde talimat verdiği kaydedildi.

Öte yandan, ABD medyası Trump'ın bu isteğini "fazla paraya mal olacağı ve şehir altyapısına zarar vereceği" gerekçesiyle eleştirirken, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Washington Belediyesinin maliyete dair açıklama yapmaktan kaçınması dikkati çekti.

Trump, geçen yıl da benzer bir talepte bulunarak Pentagon'dan Washington’da kapsamlı bir askeri geçit töreni düzenlenmesini istemişti. Söz konusu geçit töreni, 92 milyon dolara mal olacağının medyaya yansımasının ardından iptal edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
4 Temmuz Bağımsızlık Günü Askeri sergi Donald Trump

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