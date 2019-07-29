Trump’tan Baltimore ve Cummings Eleştirisine Devam

Başkan Donald Trump haftanın ilk günüde Baltimore kenti ve Kongre üyesi Elijah Cummings’e yönelik eleştirilerine devam etti.

Trump, Twitter mesajında, “Baltimore, Elijah Cummings liderliğinde ülkedeki en kötü suç oranına sahip. 25 yıl konuş, hareket yok. Aynı zırvayı dinlemekten yoruldum. Sonra Rahip Al şikayet etmek ve protesto etmek için ortaya çıkacak. İhtiyacı olan insanlar için hiçbir şey yapılmayacak. Üzücü” ifadelerini kullandı.

İnsan hakları savunucusu Rahip Al Sahrpton’ın bugün Baltimore’da bir etkinlik düzenlemesi bekleniyor. Sharpton, Trump’ın açıklamalarıyla ilgili basın toplantısı da düzenleneceğini açıklamıştı.

Trump hafta sonu da Cummings’i hedef alan Twitter mesajları paylamış, bu mesajların ırkçı olduğu yönünde eleştiriler almıştı.

Güney sınırında kaçak göçmenleri kötü ve kirli koşullarda alıkoyan polisi ağır eleştiren Cummings hakkında “vahşi kabadayı” sıfatını kullanan Trump, “Kongre üyelerinin geçen hafta yaptığı ziyaretin de kanıtladığı üzere sınır bölgesi temiz, verimli ve iyi idare ediliyor” diye devam etmişti. Trump mesajında, “Cummings’in seçim bölgesi iğrenç bir sıçan ve fare yuvası. Eğer Baltimore’da daha fazla zaman geçirseydi belki bu çok tehlikeli ve pislik içindeki yeri temizlemeye yardımcı olabilirdi” diye yazmıştı.