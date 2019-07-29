Trump’tan Baltimore ve Cummings Eleştirisine Devam

Başkan Donald Trump haftanın ilk günüde Baltimore kenti ve Kongre üyesi Elijah Cummings’e yönelik eleştirilerine devam etti.
Trump, Twitter mesajında, “Baltimore, Elijah Cummings liderliğinde ülkedeki en kötü suç oranına sahip. 25 yıl konuş, hareket yok. Aynı zırvayı dinlemekten yoruldum. Sonra Rahip Al şikayet etmek ve protesto etmek için ortaya çıkacak. İhtiyacı olan insanlar için hiçbir şey yapılmayacak. Üzücü” ifadelerini kullandı.
İnsan hakları savunucusu Rahip Al Sahrpton’ın bugün Baltimore’da bir etkinlik düzenlemesi bekleniyor. Sharpton, Trump’ın açıklamalarıyla ilgili basın toplantısı da düzenleneceğini açıklamıştı.
Trump hafta sonu da Cummings’i hedef alan Twitter mesajları paylamış, bu mesajların ırkçı olduğu yönünde eleştiriler almıştı.
Güney sınırında kaçak göçmenleri kötü ve kirli koşullarda alıkoyan polisi ağır eleştiren Cummings hakkında “vahşi kabadayı” sıfatını kullanan Trump, “Kongre üyelerinin geçen hafta yaptığı ziyaretin de kanıtladığı üzere sınır bölgesi temiz, verimli ve iyi idare ediliyor” diye devam etmişti. Trump mesajında, “Cummings’in seçim bölgesi iğrenç bir sıçan ve fare yuvası. Eğer Baltimore’da daha fazla zaman geçirseydi belki bu çok tehlikeli ve pislik içindeki yeri temizlemeye yardımcı olabilirdi” diye yazmıştı.
Trump tepkilere rağmen Cummings'i hedef almayı sürdürmüş ve Pazar günkü Twitter mesajında Cummings için "ırkçı" ifadesini kullanmıştı.
Elijah Cummings’in temsil ettiği seçim bölgesinin nüfusunun yüzde 55’ini siyahlar oluşturuyor ve bu bölge Baltimore’un önemli bir kesimini kapsıyor. Maryland eyaletine bağlı Baltimore başkent Washington’a 60 kilometre uzaklıkta ve tıpkı Washington gibi ağırlıklı siyahların yaşadığı bir kent. Kent siyahların haklarını savunan en büyük sivil toplum kuruluşu NAACP’ye, ayrıca ülkenin en büyük üniversite ve tıp fakültelerinden Johns Hopkins üniversite ve hastanesine ev sahipliği yapıyor.
Trump’ın siyah Demokrat Kongre üyesi Elijah Cummings’i hedef alan sözlerine Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin ardından Demokrat Parti’den Başkanlık için yarışan bazı aday adayları da tepki göstermişti.
Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, Başkan Doland Trump’ı Kongre üyesi Elijah Cummings’e yönelik mesajlarında ırkçı saldırıda bulunmakla suçlamıştı.
Demokrat Parti’den başkan aday adayları Joe Biden, Bernie Sanders ve Elizabeth Warren da Trump’ın açıklamalarına tepki göstermişlerdi.
Biden, Trump’ın sözlerinin Beyaz Saray’a neden uygun olmadığına örnek olduğunu söylerken, Warren da Trump’ın ırkçı söylemlerinin hem Kongre üyesini hem de temsil ettiği insanları aşağıladığını belirtmişti.
Trump’a Twitter üzerinden yanıt veren Elijah Cummings ise “Sayın Başkan, ben seçim bölgesindeki evime her gün gidiyorum. Her sabah kalkıp komşularım için mücadele veriyorum. Yürütme organını denetlemek benim anayasal görevim. Ancak seçmenlerim için mücadele etmek de benim vicdani görevim” diye yazmıştı.
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