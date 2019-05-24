Trump’tan Barr’a Gizli Bilgileri Açıklama İzni

Başkan Donald Trump, Adalet Bakanı William Barr’a Rusya soruşturmasının ortaya çıkışıyla ilgili gizli bilgileri gözden geçirmesi ve açıklaması için yeni yetkiler verdi. Bu hamlenin Barr’ın ABD’li yetkililerin Trump’ın 2016 seçim kampanyasını uygunsuz şekilde izledikleri şüphesiyle başlattığı soruşturmayı hızlandırmayı amaçlıyor.
Trump Perşembe günü istihbarat birimlerine, Barr’ın özel yetkili savcı Robert Mueller’ın Rusya soruşturmasına yönelik incelemesi kapsamında hızlı ve tam işbirliği yapmaları talimatını verdi.
Eski istihbarat yetkilileri ve Demokratlar Trump’ın bu hamlesini eleştirdi. Trump bu adımı Demokratlar’ın kendisine yönelik azil sürecinin başlatılması çağrılarının ardından attı.
Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders, Trump’ın Barr’a Mueller soruşturmasıyla ilgili bazı belgelerin gizliliğini kaldırma konusunda tam yetki verdiğini, bunun da soruşturmanın başlangıcıyla ilgili hassas istihbaratı gözden geçirme çabasını kolaylaştıracağını söyledi. Bu hamle FBI ve diğer istihbarat daireleri arasında yeni gerilimler oluşturabilir, zira geçmişte istihbarat daireleri bu tür taleplere direnmişti.
Barr daha önce Connecticut eyaleti savcısı John Durham’dan Rusya soruşturması sırasında kullanılan istihbarat toplama ve izleme yöntemlerinin usulüne uygun olup olmadığını incelemesini istemişti.
Barr’ın bu çabalara doğrudan katıldığı ve CIA Başkanı Gina Haspel, Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı Dan Coats ve FBI Başkanı Christopher Ray’le birlikte çalıştığı belirtiliyor.
Trump sık sık seçim kampanyasının “casusluk” kurbanı olduğunu söylüyor ancak istihbarat çevreleri Rusya soruşturmasıyla ilgili talimatlar doğrultusunda, kanunlar çerçevesinde hareket ettikleri ve mahkeme izniyle izleme faaliyetlerini yürüttükleri konusunda ısrar ediyor.
FBI Başkanı Christopher Ray, geçen yıl Başkan’ın eski seçim kampanyası danışmanlarından Carter Page’le ilgili izleme izninin ayrıntılarının Kongre tarafından yayınlanmasına karşı çıkmıştı.
Beyaz Saray ise Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’ndaki Cumhuriyetçiler’i Rusya soruşturmasına gölge düşürebileceği umuduyla gizli belgeleri açıklamaya teşvik etmişti.
Wray’in ise soruşturma görevlilerinin hassas kaynaklarının ve yöntemlerinin açıklanması konusunda istekli olmayacağı sanılıyor.
Mueller raporunda Rusya’nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahale etmek için yoğun çaba sarf ettiğini belirtmiş ancak Rusya’nın eylemleriyle bağlantılı Amerikalılar’a dava açacak delil ortaya koyamamıştı.
Mueller’ın Mart ayında raporunu Barr’a teslim etmesinin ardından Adalet Bakanı, Kongre’ye dört sayfalık bir özet sunmuştu. Barr’ın raporun tam metnini açıklamaması haftalar boyunca tartışılmıştı.
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