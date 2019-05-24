Trump’tan Barr’a Gizli Bilgileri Açıklama İzni

Başkan Donald Trump, Adalet Bakanı William Barr’a Rusya soruşturmasının ortaya çıkışıyla ilgili gizli bilgileri gözden geçirmesi ve açıklaması için yeni yetkiler verdi. Bu hamlenin Barr’ın ABD’li yetkililerin Trump’ın 2016 seçim kampanyasını uygunsuz şekilde izledikleri şüphesiyle başlattığı soruşturmayı hızlandırmayı amaçlıyor.

Trump Perşembe günü istihbarat birimlerine, Barr’ın özel yetkili savcı Robert Mueller’ın Rusya soruşturmasına yönelik incelemesi kapsamında hızlı ve tam işbirliği yapmaları talimatını verdi.

Eski istihbarat yetkilileri ve Demokratlar Trump’ın bu hamlesini eleştirdi. Trump bu adımı Demokratlar’ın kendisine yönelik azil sürecinin başlatılması çağrılarının ardından attı.

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders, Trump’ın Barr’a Mueller soruşturmasıyla ilgili bazı belgelerin gizliliğini kaldırma konusunda tam yetki verdiğini, bunun da soruşturmanın başlangıcıyla ilgili hassas istihbaratı gözden geçirme çabasını kolaylaştıracağını söyledi. Bu hamle FBI ve diğer istihbarat daireleri arasında yeni gerilimler oluşturabilir, zira geçmişte istihbarat daireleri bu tür taleplere direnmişti.