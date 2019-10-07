Trump'tan "başınızın çaresine bakın" mesajı

Trump mevcut sorunlarla artık bölge ülkelerinin başa çıkması gerektiğini belirtti.Beyaz Saray'ın Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde operasyon için yakın zamanda harekete geçeceğini ancak ABD'nin operasyona dahil olmayacağını ve desteklemeyeceğini duyurduğu açıklamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, bir dizi Twitter paylaşımı yaparak bölgeden ABD'nin çekilme kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Donald Trump, ''ABD'nin 30 günlüğüne Suriye'de olması öngörülüyordu ve bu yıllar önceydi. Kaldık ve bir hedef olmaksızın savaşın en dibine gömüldük. Ben Washington'a geldiğimde IŞİD bölgede her tarafa yayılmıştı. Çok hızlı bir şekilde IŞİD hilafetini yüzde 100 yendik ve çoğunlukla Avrupalı olan binlerce IŞİD savaşçısını yakaladık'' dedi.

Trump "Avrupa onları geri istemedi. 'Onları ABD tutsun' dedi. Ben 'Hayır, biz size büyük bir iyilik yaptık ve şimdi siz bizden onları ABD hapishanelerinde büyük bir masraf yaparak tutmamızı istiyorsunuz. Onları siz yargılamalısız' dedim" ifadelerini kullandı.