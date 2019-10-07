HABER

Trump'tan "başınızın çaresine bakın" mesajı

07.10.2019 17:11 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump, Suriye’ye yıllar önce 30 günlüğüne girdiklerini hatırlatarak "Sonu gelmeyen saçma savaşlardan çıkma vakti geldi“ dedi.

Trump'tan "başınızın çaresine bakın" mesajı

Trump mevcut sorunlarla artık bölge ülkelerinin başa çıkması gerektiğini belirtti.Beyaz Saray'ın Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde operasyon için yakın zamanda harekete geçeceğini ancak ABD'nin operasyona dahil olmayacağını ve desteklemeyeceğini duyurduğu açıklamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, bir dizi Twitter paylaşımı yaparak bölgeden ABD'nin çekilme kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Donald Trump, ''ABD'nin 30 günlüğüne Suriye'de olması öngörülüyordu ve bu yıllar önceydi. Kaldık ve bir hedef olmaksızın savaşın en dibine gömüldük. Ben Washington'a geldiğimde IŞİD bölgede her tarafa yayılmıştı. Çok hızlı bir şekilde IŞİD hilafetini yüzde 100 yendik ve çoğunlukla Avrupalı olan binlerce IŞİD savaşçısını yakaladık'' dedi.

Trump "Avrupa onları geri istemedi. 'Onları ABD tutsun' dedi. Ben 'Hayır, biz size büyük bir iyilik yaptık ve şimdi siz bizden onları ABD hapishanelerinde büyük bir masraf yaparak tutmamızı istiyorsunuz. Onları siz yargılamalısız' dedim" ifadelerini kullandı.

"Kürtlere çok para ödendi"

ABD Başkanı, IŞİD'e karşı savaşta ABD'nin en önemli müttefiki konumunda bulunan, omurgasını YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin durumuyla ilgili de mesajlar verdi. "Kürtler bizimle savaştı ama bunu yapmaları için çok para ödendi ve ekipman verildi. Türkiye ile on yıllardır savaşıyorlar. Ben bu savaşı 3 yıllığına geciktirdim ama bizim artık bu sonu olmayan, çoğu aşiretler arasındaki saçma savaşlardan çıkmamızın ve askerlerimizi eve getirmemizin zamanı geldi" dedi.

Trump şöyle devam etti: "Biz çıkarımız varsa savaşırız ve sadece kazanmak için savaşırız. Türkiye, Avrupa, Suriye, İran, Irak, Rusya ve Kürtler şimdi bu durumla kendileri başa çıkmak ve 'mahallelerindeki' yakalanmış IŞİD savaşçıları ile ne yapacaklarını düşünmek zorundalar. Hepsi IŞİD'ten nefret ediyor, yıllardır düşmanlar. Biz 7 bin mil uzaktayız, eğer IŞİD bize yaklaşırsa onları yeniden mahvederiz."

SDG: ABD taahhütlerini yerine getirmedi

ABD'nin Türkiye'nin Suriye’nin kuzeyine planladığı operasyona destek vermeyeceğini duyurmasının ardından SDG Amerikan askerlerinin bölgeden çekilmeye başladığını duyurdu.

SDG'den yapılan açıklamada, "Türkiye ile herhangi bir askeri gerilimden kaçınmak için gösterdiğimiz çabalara rağmen... Amerikan güçleri tahaahhütlerini yerine getirmedi ve Türkiye sınırındaki güçlerini geri çekiyor" ifadesi kullanıldı.

SDG, Türkiye'nin askeri operasyonunun "IŞİD'e karşı yürütülen savaşı olumsuz etkileyeceğini" belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise ABD'nin açıklaması sonrası operasyona kararlı olduklarını vurguladı.

DW/ SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERNe kadar kazandığı ortaya çıktı!Ne kadar kazandığı ortaya çıktı!
BM'den flaş açıklama: Türkiye ile çok yakın koordinasyona hazırızBM'den flaş açıklama: Türkiye ile çok yakın koordinasyona hazırız
Trump: ‘Mahallenizdeki IŞİD Savaşçıları Sizin Sorununuz’ Trump: ‘Mahallenizdeki IŞİD Savaşçıları Sizin Sorununuz’ 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel Amerika'da evlere temizliğe gidiyor

Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel Amerika'da evlere temizliğe gidiyor

Uygunsuz görüntüleri çıkmıştı! Canlı yayında...

Uygunsuz görüntüleri çıkmıştı! Canlı yayında...

Erdoğan'dan flaş 'operasyon' açıklaması

Erdoğan'dan flaş 'operasyon' açıklaması

Merakla bekleniyordu! Rusya'dan ilk açıklama geldi

Merakla bekleniyordu! Rusya'dan ilk açıklama geldi

Emine Bulut davasında yeni gelişme!

Emine Bulut davasında yeni gelişme!

Harekat ne zaman başlayacak? Flaş açıklama

Harekat ne zaman başlayacak? Flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Suriye'den Türkiye'ye küstah tehdit!

Suriye'den Türkiye'ye küstah tehdit!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Dünkü 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından tam 108 artçı deprem

Dünkü 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından tam 108 artçı deprem

Trump kürsüden İran'a resti çekti

Trump kürsüden İran'a resti çekti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
BM'den son dakika açıklaması: Türkiye ile çok yakın koordinasyona hazırız

BM'den flaş açıklama: Türkiye ile çok yakın koordinasyona hazırız

Çobanbey ve Azez'de patlama: 1 ölü, 15 yaralı

Suriye'nin kuzeyinde iki ayrı saldırı!

Son dakika! ABD Başkanı Trump'tan 'Fırat'ın doğusuna operasyon'la ilgili açıklama

Trump'tan 'Fırat'ın doğusuna operasyon'la ilgili açıklama

İran, Iraklıların ülkeye girişini askıya alıyor! Tarih verildi

İran'dan flaş karar! Resmen duyurdular

Son dakika! 'Fırat'ın doğusuna operasyon' ile ilgili Rusya'dan açıklama

Merakla bekleniyordu! Rusya'dan ilk açıklama geldi

Türkiye’de gözaltındaki Alman vatandaşlarından dördü serbest

Gözaltındaki Alman vatandaşlarından dördü serbest

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.