Trump'tan Beyaz Saray Önündeki Protestoculara Sert Uyarı

Başkan Donald Trump, siyah Amerikalı George Floyd’un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesini protesto için dün gece Beyaz Saray önünde gösteri yapanları sert biçimde uyardı.

Trump Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, protestocular için, "Beyaz Saray’ın çitlerini aşsalardı hayatımda gördüğüm en saldırgan köpeklerle ve en uğursuz silahlarla karşılaşacaklardı’’ ifadesini kullandı.

Hafta başında Minneapolis’te polisin gözaltına alırken boğazına bastırarak George Floyd’un ölümüne neden olması, başta olayın yaşandığı kent olmak üzere ülke çapında birçok noktada yaygın gösterilerle protesto ediliyor.

Bazı bölgelerde göstericiler şiddete başvururken, başkent Washington’da da Cuma günü gösterilerde tansiyon yüksekti. Bir grup gösterici Cumartesi sabahının erken saatlerine kadar protestolarını sürdürdü.

Cumartesi sabahı Twitter üzerinden bir dizi mesaj paylaşan Başkan Trump, Beyaz Saray önündeki parkta yapılan gösterilerdeki protestocularla ilgili olarak, “Büyük bir kalabalık ve profesyonel bir şekilde organize olmuşlar. Ancak kimse (Beyaz Saray’ın) çitini delmeye yaklaşmadı. Yaklaşmış olsalardı, en saldırgan köpekler ve en uğursuz silahlarla karşılaşırlardı” dedi