Trump'tan Beyaz Saray Önündeki Protestoculara Sert Uyarı

Başkan Donald Trump, siyah Amerikalı George Floyd’un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesini protesto için dün gece Beyaz Saray önünde gösteri yapanları sert biçimde uyardı.
Trump Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, protestocular için, "Beyaz Saray’ın çitlerini aşsalardı hayatımda gördüğüm en saldırgan köpeklerle ve en uğursuz silahlarla karşılaşacaklardı’’ ifadesini kullandı.
Hafta başında Minneapolis’te polisin gözaltına alırken boğazına bastırarak George Floyd’un ölümüne neden olması, başta olayın yaşandığı kent olmak üzere ülke çapında birçok noktada yaygın gösterilerle protesto ediliyor.
Bazı bölgelerde göstericiler şiddete başvururken, başkent Washington’da da Cuma günü gösterilerde tansiyon yüksekti. Bir grup gösterici Cumartesi sabahının erken saatlerine kadar protestolarını sürdürdü.
Cumartesi sabahı Twitter üzerinden bir dizi mesaj paylaşan Başkan Trump, Beyaz Saray önündeki parkta yapılan gösterilerdeki protestocularla ilgili olarak, “Büyük bir kalabalık ve profesyonel bir şekilde organize olmuşlar. Ancak kimse (Beyaz Saray’ın) çitini delmeye yaklaşmadı. Yaklaşmış olsalardı, en saldırgan köpekler ve en uğursuz silahlarla karşılaşırlardı” dedi
Trump ayrıca, Gizli Servis polisinin ‘’profesyonelliğini ve soğukkanlılığını’’ överken, ‘’İçerideydim, her bir hareketi izledim. Kendimi daha güvende hissedemezdim’’ ifadesini kullandı.
Trump ayrıca, destekçilerini Cumartesi akşamı Beyaz Saray önünde toplanarak karşı gösteri düzenlemeye çağırdığı şeklinde yorumlanabilecek bir ifade de kullandı.. Mesajında Amerika’yı Yeniden Harika Yap anlamına gelen Make America Great Again (MAGA) sloganına atıfta bulunan Trump, büyük harflerle, ‘’Bu gece, anladığım kadarıyla Beyaz Saray’da MAGA gecesi’’ diye yazdı.
6 kişi gözaltına alındı
Trump Washington yerel yönetimini ABD Gizli Servisi’ne destek vermemekle suçlarken, Washington Post gazetesinde yayınlanan bir haberdeyse Washington emniyet güçlerinin de başkentteki protestoların dağıtılmasında görev aldığı belirtildi.
Gizli Servis’ten Cumartesi sabahı yapılan bir açıklamada da, gösterilerde bazı protestocuların güvenlik güçlerine şişe, taş ve diğer bazı objeler atarak saldırdıkları ancak Beyaz Saray çevresindeki bariyeri geçemedikleri belirtildi. 6 kişinin de gözaltına alındığını aktaran Gizli Servis, Metropolitan Emniyet Birimi ve ABD Park Polisi ekipleriyle birlikte çalıştıklarına da değindi.
Mesajda ayrıca, “Gizli Servis toplanma hakkına saygı duyuyor; bireylerden bunu herkesin güvenliğini gözeterek yapmalarını istiyoruz” ifadeleri yer aldı.