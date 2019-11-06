Trump'tan Beyaz Saray'da Nil'deki baraj krizi görüşmeleri

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Mısır ve Etiyopya'yı karşı karşıya getiren Hedasi Barajı Projesi krizinin çözümü için Washington'da bulunan Mısır, Etiyopya ve Sudanlı yetkililer ile görüştü.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Az önce Mısır, Etiyopya ve Sudan'ın üst düzey temsilcileri ile şu anda inşası süren ve dünyanın en büyüğü olan Büyük Etiyopya Hedasi Barajı konusundaki tartışmaları çözmeleri için bir toplantı yaptım." ifadesini kullandı.

Toplantının iyi gittiğini ve görüşmelerin gün boyu süreceğini vurgulayan Trump, görüşme esnasında Oval Ofis'te çekilen bir fotoğrafı da paylaştı.

- Su savaşından endişe ediliyor

Etiyopya'nın, 2011'de Nil'in iki kolundan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehir suyunun kullanımı konusunda tartışmalar gündeme gelmişti.

Kahire yönetimi, Hedasi Barajı'nın, Mısır'ın tek su kaynağı durumundaki Nil Nehri'ndeki payına olası olumsuz etkilerinden endişe ederken, elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya ise Hedasi Barajı'yla enerji üretimini artırmayı amaçlıyor.