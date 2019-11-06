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Trump'tan Beyaz Saray'da Nil'deki baraj krizi görüşmeleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 22:33 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır ve Etiyopya'yı karşı karşıya getiren Hedasi Barajı Projesi krizinin çözümü için Washington'da bulunan Mısır, Etiyopya ve Sudanlı yetkililer ile Oval Ofis'te bir araya geldi

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Mısır ve Etiyopya'yı karşı karşıya getiren Hedasi Barajı Projesi krizinin çözümü için Washington'da bulunan Mısır, Etiyopya ve Sudanlı yetkililer ile görüştü.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Az önce Mısır, Etiyopya ve Sudan'ın üst düzey temsilcileri ile şu anda inşası süren ve dünyanın en büyüğü olan Büyük Etiyopya Hedasi Barajı konusundaki tartışmaları çözmeleri için bir toplantı yaptım." ifadesini kullandı.

Toplantının iyi gittiğini ve görüşmelerin gün boyu süreceğini vurgulayan Trump, görüşme esnasında Oval Ofis'te çekilen bir fotoğrafı da paylaştı.

- Su savaşından endişe ediliyor

Etiyopya'nın, 2011'de Nil'in iki kolundan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehir suyunun kullanımı konusunda tartışmalar gündeme gelmişti.

Kahire yönetimi, Hedasi Barajı'nın, Mısır'ın tek su kaynağı durumundaki Nil Nehri'ndeki payına olası olumsuz etkilerinden endişe ederken, elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya ise Hedasi Barajı'yla enerji üretimini artırmayı amaçlıyor.

Özellikle Mısır ve Etiyopya tarafından yapılan sert açıklamalar, barajın iki ülke arasında "su savaşına" yol açabileceği endişelerini artırıyor.

- Taraflar Washington'da görüşüyor

Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında Hedasi Barajı konusunda, 6 Ekim'de yapılan toplantıda, Mısır'ın uluslararası ara bulucu talep etmesi üzerine görüşmeler tıkanmıştı.

ABD yönetimi, bu tıkanıklığın giderilmesi amacıyla 6 Kasım'da toplantı yapılması çağrısında bulunmuştu.

Geçen cuma günü Mısır'ın ardından Sudan ve Etiyopya yönetimleri de ABD'nin ara buluculuk çağrısına olumlu cevap vermiş ve toplantıya dışişleri bakanları seviyesinde katılacaklarını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
abd başkanı donald trump Etiyopya Hedasi Barajı Sudan

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