Trump’tan Beyaz Saray'da Tartışma Yaratan Michigan Toplantısı

3 Kasım başkanlık seçimleri sonrasında bazı eyaletlerdeki oy sayımına yönelik hukuk mücadelesini kaybetmeye başladığı görülen Başkan Donald Trump, seçimin çekişmeli geçtiği eyaletlerden Michigan'daki Cumhuriyetçi Partili eyalet kongre üyeleriyle Beyaz Saray'da görüştü.
Beyaz Saray’dan iletilen davete Michigan Eyalet Senatosu Çoğunluk Lideri Mike Shirkey ve Michigan Temsilciler Meclisi Başkanı Lee Chatfield katıldı.
Michigan kongre üyelerine tepki
Cumhuriyetçi eyalet temsilcileri başkent Washington’daki Ronald Reagan Havaalanı’nda protestoyla karşılaştı.
Yaklaşık 20 gösterici havaalanında “Oyları onaylayın” sloganları attı.
Trump'ın avukatları, Michigan eyaletinden alınan seçim sonucuna karşı başlatılan hukuk mücadelesini Perşembe günü sona erdirmişti. Eyalet kongre üyelerine yapılan bu sıra dışı davet, Trump kampanyası bünyesindeki hukuk ekibinin Trump'ın seçimi kaybettiği kilit eyaletlerde sonucu değiştirmek için farklı yollara başvurduğu sırada geldi.
Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, düzenlediği basın toplantısında Trump’ın Michigan’ı temsil eden Cumhuriyetçi Kongre üyeleriyle görüşmesinin destek isteme amaçlı bir toplantı olmadığını ve görüşmede seçim kampanyası yetkililerinin yer almadığını belirtti.
Michigan eyaletinde 150 binden fazla oyla üstünlüğü elinde bulunduran Demokrat Partili Joe Biden'ın eyaletin Seçiciler Kurulu'ndaki 16 oyu almasına kesin gözüyle bakılıyor.
Michigan'ın sahip olduğu Seçiciler Kurulu oyları, Biden'ın başkan seçilmek için elde ettiği 270'ten fazla Seçiciler Kurulu oyu arasında kilit öneme sahip.
Michigan eyaletinin Pazartesi gününe kadar Biden'ın eyalette elde ettiği zaferi rutin uygulama olarak tescillememesi durumunda Cumhuriyetçi Parti kontrolundaki Michigan Eyalet Meclisi'nin Trump destekçilerini eyaletin 16 seçicisi olarak tayin etmesi ve eyalette oy kullanan seçmenlerin iradesini bertaraf etmesi söz konusu olabilir. Böyle bir girişim, modern Amerikan siyasetinde daha önce yaşanmamış bir durum.
Pennsylvania kongre üyeleriyle görüşme masada mı?
CNN televizyonuna konuşan iki kaynak, Pennsylvania eyaletini temsil eden Cumhuriyetçi kongre üyelerinin de Beyaz Saray’a davet edilmesi konusunda istişarelerin yapıldığını belirtti.
Habere göre henüz bu kişilere davetin gidip gitmediği ise bilinmiyor.
Seçiciler Kurulu’nda oylama 14 Aralık’ta
Seçiciler Kurulu'ndaki oylama, 14 Aralık'ta yapılacak. Biden, topladığı 306 Seçiciler Kurulu oyu ile başkan seçilmek için gereken en az 270 oyu aşmış durumda. Trump ise 2020 seçimlerinde 232 Seçiciler Kurulu oyu aldı.
Trump'ın ikinci kez seçilebilmek için Biden'ın kazandığı kritik eyaletlerin birkaçında oy sayımında üstünlük sağlaması gerekiyor. Ancak Trump kampanyasının seçimin sonucunu Trump lehine çevirmeye ilişkin girişimlerinin başarıyla sonuçlanması olasılığı giderek azalıyor.
Başkan seçilmek için gereken en az 270 Seçiciler Kurulu oyunu garantileyen Joe Biden, ABD’de en çok oy toplayan başkan adayı olarak tarihe geçti.
Biden’ın ekibi geçiş süreci için bağış topluyor
Resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri kaybeden Başkan Trump’ın geçiş sürecini resmi olarak başlatmamasının ardından 20 Ocak’ta görevi devralacak olan Biden’ın ekibi ise geçiş süreci faaliyetleri için bağış topluyor.
Genel Hizmetler İdaresi’nin başında bulunan ve bu göreve Başkan Trump tarafından atanan Emily Murphy hala Joe Biden’ı seçimin kazananı olarak kabul etmediği için, Biden’ın geçiş ekibi federal bütçeden bu süreç için ayrılan fonlara erişemiyor.
Beyaz Saray baskı iddialarını yalanladı
Beyaz Saray sözcüsü McEnany ise Cuma günü düzenlediği basın toplantısında, Genel Hizmetler İdaresi’ne bu konuda baskı yapıldığı iddialarını reddetti.
McEnany, “Genel Hizmetler İdaresi doğru zamanda kararı verecektir. Şu anda devam eden anayasal bir süreç var. Mahkemeye taşınan itirazlar var” diye konuştu.