Trump’tan Beyaz Saray'da Tartışma Yaratan Michigan Toplantısı

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, düzenlediği basın toplantısında Trump’ın Michigan’ı temsil eden Cumhuriyetçi Kongre üyeleriyle görüşmesinin destek isteme amaçlı bir toplantı olmadığını ve görüşmede seçim kampanyası yetkililerinin yer almadığını belirtti.

Trump'ın avukatları, Michigan eyaletinden alınan seçim sonucuna karşı başlatılan hukuk mücadelesini Perşembe günü sona erdirmişti. Eyalet kongre üyelerine yapılan bu sıra dışı davet, Trump kampanyası bünyesindeki hukuk ekibinin Trump'ın seçimi kaybettiği kilit eyaletlerde sonucu değiştirmek için farklı yollara başvurduğu sırada geldi.

Michigan eyaletinde 150 binden fazla oyla üstünlüğü elinde bulunduran Demokrat Partili Joe Biden'ın eyaletin Seçiciler Kurulu'ndaki 16 oyu almasına kesin gözüyle bakılıyor.

Michigan'ın sahip olduğu Seçiciler Kurulu oyları, Biden'ın başkan seçilmek için elde ettiği 270'ten fazla Seçiciler Kurulu oyu arasında kilit öneme sahip.

Michigan eyaletinin Pazartesi gününe kadar Biden'ın eyalette elde ettiği zaferi rutin uygulama olarak tescillememesi durumunda Cumhuriyetçi Parti kontrolundaki Michigan Eyalet Meclisi'nin Trump destekçilerini eyaletin 16 seçicisi olarak tayin etmesi ve eyalette oy kullanan seçmenlerin iradesini bertaraf etmesi söz konusu olabilir. Böyle bir girişim, modern Amerikan siyasetinde daha önce yaşanmamış bir durum.

Pennsylvania kongre üyeleriyle görüşme masada mı?

CNN televizyonuna konuşan iki kaynak, Pennsylvania eyaletini temsil eden Cumhuriyetçi kongre üyelerinin de Beyaz Saray’a davet edilmesi konusunda istişarelerin yapıldığını belirtti.

Habere göre henüz bu kişilere davetin gidip gitmediği ise bilinmiyor.