Trump’tan Beyaz Saray’da ‘Zafer Kutlaması'

Başkan Donald Trump, Senato’da hakkındaki azil suçlamalarından aklanmasının ardından Beyaz Saray’da ‘’zafer’’ konuşması yaptı. Trump açıklamalarında, bu süreçte kendisini destekleyen isimlere tek tek övgüler sıralarken, başta Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff olmak üzere azil soruşturmasının arkasındaki kişilereyse sert sözlerle yüklendi.

Beyaz Saray’da Kongre ve yönetim içerisindeki en yakın destekçileriyle dolu olan salonda kamera karşısına geçen Trump, hakkındaki azil sürecini ‘’utanç verici’’ olarak niteledi ve ‘’çok büyük adaletsizliklere’’ maruz kaldıklarından yakındı.

Trump, azil süreci hakkında, ‘’Şeytancaydı, yolsuzdu. Bu başka hiçbir başkanın başına gelmemeli. Hepimiz çok kötü bir süreçten geçtik, adaletsizce. Yanlış hiçbir şey yapmadık’’ ifadelerini kullandı.

Trump’ın sözleri salonda sık sık alkışlarla kesildi. Salonda izleyici olarak Senato Cumhuriyetçi Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Chuck Grassley, Adalet Bakanı William Barr ve Maliye Bakanı Steve Mnuchin dahil bazı kabine üyeleri ve Temsilciler Meclisi’nden Jim Jordan, Devin Nunes ve Cumhuriyetçi Azınlık Lideri Kevin McCarthy dahil kalabalık bir destekçi grubu vardı.