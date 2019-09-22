WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, 2020 seçimlerindeki Demokrat aday adaylarından Joe Biden'ın, "Oğlumla hiçbir zaman Ukrayna hakkında konuşmadım" açıklamalarını, "bunu söyleyerek yanlış yaptı" sözleriyle yorumladı.

Trump, Beyaz Saray'da, ABD'de devam eden "Trump, Ukrayna liderinden Biden'ın oğlunu araştırmasını istedi" iddialarına yönelik açıklamada bulundu.

Biden'ın "Oğlumla hiçbir zaman Ukrayna hakkında konuşmadım" açıklamasını anımsatan Trump, "Biden, bunu söyleyerek yanlış yaptı." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Biden'ın oğluyla Ukrayna hakkında konuştuğunu ve yalan söylediğini vurgulayarak, "Biden'a zarar verme peşinde değilim ancak çok samimiyetsiz bir şey yaptı." ifadelerini kullandı.

- ABD'de Biden iddiaları

Amerikan Wall Street Journal gazetesi cuma günü, Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ağustosta yaptığı telefon görüşmesinde, bu ülkeden Biden'in oğlunu araştırmalarını istediğini iddia etmişti.

Haberde, Trump'ın, Zelenskiy'e Biden'ın oğlu Hunder Biden'ın Ukrayna'daki iş anlaşmalarını araştırması için avukatı Rudy Giuliani ile çalışması gerektiğini vurguladığı kaydedilmişti.