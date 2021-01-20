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Trump'tan Biden yönetimine başarı dileği

20.01.2021 02:10 | Son Güncelleme:
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Trump'tan Biden yönetimine başarı dileği

ABD Başkanı Donald Trump, veda konuşmasında halefi Joe Biden'ın adını anmadan yeni Beyaz Saray yönetimine başarı diledi.

Trump, destekçilerinin Kongre baskınına ilişkin değerlendirmede de bulundu.ABD Başkanı Donald Trump, veda konuşmasında yeni Amerikan yönetimine başarı diledi.

Görevini Çarşamba günü itibarıyla Joe Biden'a bırakacak olan Trump, "Bu hafta yeni bir yönetimi törenle göreve getiriyoruz ve Amerika'yı güvenli ve müreffeh tutması için dua ediyoruz" ifadesini kullandı.

Yeni yönetime "en iyi dileklerini sunan ve şans dileyen" Trump'ın, halefi Biden'ın adını anmadan bu temennilerde bulunması dikkat çekti.

Trump, "Şu an yeni bir yönetime iktidarı devretmeye hazırlanırken şunu bilmenizi isterim ki başlattığımız hareket daha sadece girizgah yaptı" dedi.

"Buraya ne yapmak için geldiysek onu yaptık. Hatta daha da fazlasını yaptık" diyen Trump, "çetin savaşlar" verdiğini, "en zorlu mücadelelere" giriştiğini ve "en zor seçimleri" yaptığını belirterek "Çünkü siz beni bunları yapmam için seçtiniz" ifadesini kullandı.

Dış politika

Yönetiminin Ortadoğu barış anlaşmalarındaki rolünü vurgulayan Trump, "İttifaklarımızı yeniden canlandırdık ve dünya uluslarını Çin'e karşı daha önce hiç durmadıkları biçimde karşı durmaları için bir araya getirdik" dedi.

Trump, "Özellikle onlarca yıldır yeni savaş başlatmayan ilk başkan olmanın gururunu yaşıyorum" diye ekledi.

Kongre baskını

Kongre binasına 6 Ocak'ta Trump taraftarlarınca gerçekleştirilen baskına da değinen ABD Başkanı, "Kongre binamıza yapılan saldırı tüm Amerikalıları dehşete düşürdü. Siyasi şiddet, Amerikalılar olarak el üstünde tuttuğumuz her şeye yönelik bir saldırıdır. Asla hoş görülemez" dedi.

ABD Kongresi'nin seçim sonuçlarını tescil etmek için toplandığı sırada yaşanan olaylarda, biri polis memuru beş kişi hayatını kaybetmişti. Baskın, Trump'ın Biden'ın zaferini seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aylarca tanımayan Trump'ın, gösteri düzenleyen destekçilerine Kongre binasına yürüme çağrısı yapmasının ardından gelmişti.

DW,AP,AFP,rtr/CÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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