Trump'tan Biden yönetimine başarı dileği

Trump, destekçilerinin Kongre baskınına ilişkin değerlendirmede de bulundu.ABD Başkanı Donald Trump, veda konuşmasında yeni Amerikan yönetimine başarı diledi.

Görevini Çarşamba günü itibarıyla Joe Biden'a bırakacak olan Trump, "Bu hafta yeni bir yönetimi törenle göreve getiriyoruz ve Amerika'yı güvenli ve müreffeh tutması için dua ediyoruz" ifadesini kullandı.

Yeni yönetime "en iyi dileklerini sunan ve şans dileyen" Trump'ın, halefi Biden'ın adını anmadan bu temennilerde bulunması dikkat çekti.

Trump, "Şu an yeni bir yönetime iktidarı devretmeye hazırlanırken şunu bilmenizi isterim ki başlattığımız hareket daha sadece girizgah yaptı" dedi.

"Buraya ne yapmak için geldiysek onu yaptık. Hatta daha da fazlasını yaptık" diyen Trump, "çetin savaşlar" verdiğini, "en zorlu mücadelelere" giriştiğini ve "en zor seçimleri" yaptığını belirterek "Çünkü siz beni bunları yapmam için seçtiniz" ifadesini kullandı.

Dış politika

Yönetiminin Ortadoğu barış anlaşmalarındaki rolünü vurgulayan Trump, "İttifaklarımızı yeniden canlandırdık ve dünya uluslarını Çin'e karşı daha önce hiç durmadıkları biçimde karşı durmaları için bir araya getirdik" dedi.