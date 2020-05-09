Trump’tan Biden’a: “Bodrum Katından Çıktığını Görmeyi Çok İsterim”

Corona virüsü salgını sebebiyle başkent Washington dışına ilk kez çıkarak Arizona’ya giden Trump, Joe Biden’a kinayeli bir dille teklifte de bulundu. “Eğer normal kampanya etkinliklerine başlamasına yardımcı olacaksa, Covid-19 test kitleri tedarik edebiliriz” dedi. Biden’ın ekibinin talep etmesi halinde, test kitlerini kendilerine hemen ulaştırabileceklerini söyledi.

Fox News yayınına telefon bağlantısıyla katılan Başkan Trump, “Konuşmak için bodrumdan çıktığını görmeyi çok isterim” dedi.

Joe Biden Corona virüsü salgını sebebiyle bir süredir seçim kampanyası kapsamında zaman zaman konuklu da yapptığı yayın ve konuşmalarını Delaware’deki evinin bodrum katından gerçekleştiriyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Kasım ayındaki seçimlerde Demokrat Parti’den rakibi olmasına kesin gözüyle bakılan Corona virüsü sebebiyle kampanya etkinliklerini sanal ortamda yürüten Joe Biden’ı hedef aldı. “Konuşmak için bodrumdan çıktığını görmeyi çok isterim” dedi.

ABD’de 5-15 dakika içinde sonuç veren hızlı test kitleri stoğu büyük ölçüde federal hükümetin denetiminde. ABD Kongresi’nin doktoru Brian Monahan geçtiğimiz hafta başkent Washington’da mesaiye başlayacak bütün Kongre üyelerine test yapma imkanı olmadığını söylemiş, Trump da bunun üzerine Kongre için test kitlerinin tedarik edilmesi talimatını vermişti.

Kongre test kitlerini istemedi

Ancak nadiren görüş birliği içinde olan Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi ve Senato’nun Cumhuriyetçi Çoğunluk lideri Mitch McConnell ortak bir açıklama yaparak Trump’ın bu teklifini geri çevirmiş, test kitlerini salgınla mücadelede ön cephede görev yapan sağlık görevlilerine yönlendirmişti.

Joe Biden’ın seçim kampanyası ekibi ise eski başkan yardımcısının nasıl bir test protokolü uyguladığı ya da Beyaz Saray’dan test kiti yardımı kabul edip etmeyeceği konusunda açıklama yapmadı. Joe Biden, Başkan Trump’ın aksine, evinde Gizli Servis çalışanları dahil başkaları varken maske taktığını söylemişti.

