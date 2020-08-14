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Trump’tan Biden’a 'Maske' Tepkisi

14.08.2020 03:10 | Son Güncelleme

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Trump, gelecek üç ay boyunca maske takılmasının zorunlu kılınması gerektiğini söyleyen Demokrat Parti’nin Başkan adayı Joe Biden için “Salgını bir kez daha siyasi malzeme hale getiriyor” ded

Trump’tan Biden’a 'Maske' Tepkisi

Başkan Trump, gelecek üç ay boyunca maske takılmasının zorunlu kılınması gerektiğini söyleyen Demokrat Parti’nin Başkan adayı Joe Biden için “Salgını bir kez daha siyasi malzeme hale getiriyor” dedi. Bütün eyaletlerin birbirinden farklı olduğunu söyleyen Trump, eyaletlerin yönetimlerine bu konuda güven duyduğunu söyledi. Maske takmamanın bir özgürlük olduğunu söyleyen Trump, “Biz de gerektiğinde, sosyal mesafenin gözetilemediği durumlarda maske takılmasını öneriyoruz, ama bunu bağlayıcı yasayla yapmıyoruz” dedi. Amerikalılar’ın özgürlüklerine sahip olması lazım” diyen Trump, ben Amerikalılar’a güveniyorum ama Joe (Biden) güvenmiyor” diye konuştu.

Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden, dün ülke genelinde maske takılmasının zorunlu hale getirilmesi çağrısı yapmıştı. Biden, uzmanların gelecek üç ay boyunca herkesin maske takmasının 40 binkişinin hayatını kurtarabileceğini söylediklerini belirtmişti. Biden, “Maskeyi takarsanız virüsle temas oranınız azalır. Bu başkalarının hasta olmasını önlemek için. Burası Amerika, yurtsever olun, birbirinizi koruyun. Doğru olanı yapın” demişti. Biden tüm valilere önümüzdeki üç ay boyunca maske takılmasını zorunlu hale getirme çağrısı yaptı.

ABD Kongresi’nde Demokratlar ve Beyaz Saray arasında salgın yüzünden zor durumda kalanlara yapılacak yardımı içeren paketin görüşmeleri bir süredir ilerlemiyor. Başkan Donald Trump, ABD Posta Hizmetleri’ne kaynak ayrılmasını içeren Corona virüsü yardım paketini veto etmeyeceğini söyledi. Demokratlar posta yoluyla oy kullanılmasında önemli rolü olan ABD Posta Hizmetleri’ne 25 milyar dolar ek yardım ayrılmasını istiyor.

Trump, “Sadece posta dairesine ayrılacak bütçeden çok daha fazlasını içeren tasarının tamamı üzerinde anlaşabilirsek olur” şeklinde konuştu.

Trump Demokratlar’ın Corona virüsü yardım paketi için istedikleri paranın aslında Demokrat liderler tarafından kötü yönetilen eyaletleri ve kentleri kurtarmayı amaçladığı şeklindeki yorumunu yineledi.

Trump gün içinde yaptığı açıklamadaysa Kongre’deki Demokratlar’la görüşmeleri süren Corona virüsü yardım paketinde ABD Posta Servisi’ne daha fazla kaynak ayrılması teklifinin ekibi tarafından reddedildiğini kaydetmişti.

Başkan Trump, Corona virüsü salgını döneminde yapılacak 3 Kasım seçimlerinde posta yoluyla oy kullanılmasına karşı olduğunu son haftalarda birçok kez dile getirdi. Trump, posta yoluyla oy kullanmanın seçimlere hile karıştırılmasını ve oyların çalınmasını kolaylaştıracağını söylüyor. Trump, ABD Posta Hizmetleri’nin de mevcut ağır iş yükü nedeniyle seçimlerin posta yoluyla yapılmasını kaldıramayacağını belirtiyor.

Kongre’deki Demokratlar ise Başkan’ın Kasım’da yeniden seçilme çabası yüzünden ABD Posta Hizmetleri’ne zarar verebileceğini öne sürüyor.

“İlhak ‘şimdilik’ masadan kalktı”

Başkan Trump, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında varılan anlaşmaya da değindi. Trump “tarihi anlaşma” olarak söz ettiği anlaşma için İsrail’in büyük ödün verdiğini kaydetti. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun düzenlediği basın toplantısında anlaşmayla güvence altına alınan İsrail’in Filistin’deki ilhaka son vermesinin geçici olduğunu açıkladığı hatırlatıldı. Başkan Trump ise ilhakın “şimdilik” masadan kalktığını söyledi. Trump, Müslümanlar’ın tarihi alanları ziyaret etmesinin ve El Aksa Camisi’nde ibadet etmelerinin de önünü açan anlaşmanın BAE ve İsrail arasındaki diplomatik ilişkileri tamamen normalleştireceğini söyledi.

Kamala Harris’le ilgili vatandaşlık iddiaları soruldu

Başkan Trump’a Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden’ın yardımcısı olarak seçtiği Kamala Harris’in başkan yardımcısı olmak için gerekli yasal koşulları karşılamadığına ilişkin komplo teorileri de soruldu. Trump, Harris için “Koşulları karşılamadığını duydum, umarım Demokratlar seçimden önce bu durumu değerlendirir” dedi.

Basında Kamala Harris’in anne babasının Harris’in doğumu sırasında ABD’de öğrenci vizesiyle bulundukları ve daimi oturma hakkına sahip olmadıkları gerekçesiyle başkan yardımcısı olamayacağı şeklinde bir iddia ortaya atılmıştı. ABD Anayasası’na göre başkan yardımcılarının da başkanlar gibi ABD toprakları içinde doğmuş vatandaşlar olması gerekiyor. Yasalar normalde ABD toprakları içinde doğanlara vatandaşlık hakkı tanıyor.

“TikTok’un tam güvenli olduğundan emin olunmalı”

Başkan Donald Trump Çinli bir firmanın sahibi olduğu video paylaşım uygulaması TikTok’un Amerikalı bir şirkete satışından ABD’nin önemli yarar sağlaması gerektiğini ve uygulamanın tam güvenli olduğundan emin olunması gerektiğini kaydetti.

Trump, TikTok’u kim satın alırsa alsın, satış gelirinin önemli kısmının devlet hazinesine gitmesi gerektiğini söylemiş, satış olmaması halinde TikTok’un faaliyetlerinin Amerika'da 15 Eylül’de yasaklanacağını belirtmişti.

Amerikan teknoloji devi Microsoft ise Başkan Trump’ın süre tanıması üzerine TikTok'un Amerika’daki faaliyetlerini devralmakla ilgilendiğini resmen açıklamıştı. ABD yönetimi Çin’de kurulan sosyal medya platformu TikTok'un ulusal güvenlik riski oluşturduğu kaygısını her fırsatta dile getiriyor.

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