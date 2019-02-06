Trump'tan 'Birliğin Durumu' Konuşmasında Uzlaşı Mesajları

Başkanlık döneminin ikinci Birliğin Durumu konuşmasını yapan Donald Trump, bu yılki konuşmasında ana tema olarak birlik ve partilerarası işbirliği mesajını seçti.

Trump’ın normal belirlenen tarihinden bir hafta geç gerçekleşen konuşmasında kullandığı nispeten yumuşak ton, Demokrat Partili muhalefetle arasında Meksika sınırına örmek istediği duvarla ilgili anlaşmazlığı gidermeyi amaçlıyor.

Demokrat Parti’nin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nin Trump’ın sınır duvarı için istediği 5,7 milyar dolarlık ödeneği vermeyi reddetmesi sonucu federal hükümete ödenek gitmemiş ve yaşanan anlaşmazlık hükümetin 35 gün boyunca kapanmasına yol açmıştı.

