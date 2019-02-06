HABER

Trump'tan 'Birliğin Durumu' Konuşmasında Uzlaşı Mesajları

06.02.2019 05:39 | Son Güncelleme

Trump’ın normal belirlenen tarihinden bir hafta geç gerçekleşen konuşmasında kullandığı nispeten yumuşak ton, Demokrat Partili muhalefetle arasında Meksika sınırına örmek istediği duvarla ilgili anlaşmazlığı gidermeyi amaçlıyor

Trump'tan 'Birliğin Durumu' Konuşmasında Uzlaşı Mesajları

Başkanlık döneminin ikinci Birliğin Durumu konuşmasını yapan Donald Trump, bu yılki konuşmasında ana tema olarak birlik ve partilerarası işbirliği mesajını seçti.

Trump’ın normal belirlenen tarihinden bir hafta geç gerçekleşen konuşmasında kullandığı nispeten yumuşak ton, Demokrat Partili muhalefetle arasında Meksika sınırına örmek istediği duvarla ilgili anlaşmazlığı gidermeyi amaçlıyor.

Demokrat Parti’nin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nin Trump’ın sınır duvarı için istediği 5,7 milyar dolarlık ödeneği vermeyi reddetmesi sonucu federal hükümete ödenek gitmemiş ve yaşanan anlaşmazlık hükümetin 35 gün boyunca kapanmasına yol açmıştı.

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Türkiye-ABD Çalışma Grupları Washington’da ToplandıTürkiye-ABD Çalışma Grupları Washington’da Toplandı
‘ABD ve Çin Arasındaki Ticaret Savaşının Kazananı Olmaz’‘ABD ve Çin Arasındaki Ticaret Savaşının Kazananı Olmaz’
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Serel Yereli iç çamaşırlı poz vererek bekaret sorusunu yanıtladı!

Serel Yereli iç çamaşırlı poz vererek bekaret sorusunu yanıtladı!

Azerbaycan'da korkutan deprem!

Azerbaycan'da korkutan deprem!

Devriye gezen polislere ateş açtılar!

Devriye gezen polislere ateş açtılar!

Fransa’da 24 saat grev ilan edildi

Fransa’da 24 saat grev ilan edildi

Taraftardan Cenk Tosun'a şok tepki!

Taraftardan Cenk Tosun'a şok tepki!

ALS, SMA, MS ve DMD hastalarına müjde!

ALS, SMA, MS ve DMD hastalarına müjde!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış

Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

ABD'den dünyayı şoke eden karar! Resmen çekildi

ABD'den dünyayı şoke eden karar! Resmen çekildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'li komutandan Türkiye ile ilgili dikkat çeken açıklama!

ABD'li komutandan Türkiye ile ilgili dikkat çeken açıklama!

Azerbaycan'da 6 büyüklüğünde deprem

Azerbaycan'da korkutan deprem!

Fransa’da 24 saat grev ilan edildi

Fransa’da 24 saat grev ilan edildi

Kolombiya-Venezuela sınırında askeri hareketlilik

Kolombiya-Venezuela sınırında askeri hareketlilik

Moskova'da bomba alarmı: 30 binden fazla kişi tahliye edildi

Moskova'da bomba alarmı: 30 binden fazla kişi tahliye edildi

ABD'den Suriye'ye yerleşme sinyalleri

ABD'den Suriye'ye yerleşme sinyalleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.