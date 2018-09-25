Trump’tan BM’de İran’ı Tecrit Mesajı

Amerika Başkanı Donald Trump Birleşmiş Milletler Genel Kurul’una hitap etti. Göreve geldiğinden bu yana “Önce Amerika” söylemini benimseyen Trump konuşmasında yine o stratejiyi savundu. Suriye konusunda siyasi çözüm çağrısı yaptı, çözümün İran’ın bölgedeki davranışına yönelik adımları da içermesi gerektiğini savundu. Ülkelere İran’ın tecrit edilmesinde Amerika’nın yanında yer almaları çağrısında bulundu.
Trump, 2015 yılında İran’la imzalanan nükleer anlaşmayı bir kez daha hedef aldı. Anlaşmadan İran halkının değil, rejimin fayda sağladığını savundu. Amerika Başkanı Trump, yönetiminin İran’ın bölgedeki saldırgan tavrı sebebiyle ekonomik baskıyı arttırma girişimi başlattığını ve bunun da amacının İran’ın Yemen ve Suriye’de kanlı gündemini uygulaması için gereken paraya erişmesini engellemek olduğunu vurguladı.
İran’ın komşularına ve sınırlarına saygı göstermediğini savunan Trump “Amerika’ya ölüm sloganları atan ve İsrail’i yok etmekle tehdit eden bir rejimin nükleer savaş başlığına sahip olmasına izin verilmemeli” diye konuştu.
Amerika Başkanı, Suriye krizine de değindi. Suriye için siyasi bir çözüm vurgusu yaptı. Trump rejime de kimyasal saldırı uyarısında bulundu. “Esat rejimi kimyasal silah kullanırsa karşılık veririz” dedi. Trump, Ürdün ve Suriye’ye komşu ülkelere de Suriyeli mültecilere ev sahipliği yaptığı için teşekkür etti.
Geçen yıl “roket adam” bu sene “teşekkür”
Trump Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile Haziran ayında Singapur’da yaptığı görüşmeye değindi. Geçtiğimiz yıl BM’de Kim Jong Un için “roket adam” ifadesini kullanan Trump bu yıl Kuzey Kore liderine teşekkür etti, Kore yarımadası nükleer silahlardan arındırılana kadar yaptırımların yürürlükte kalmaya devam edeceğini söyledi.
Trump konuşmasında Amerika’nın Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nden çıkma ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni tanımama kararını savundu. Amerika’nın egemen bir ülke olduğunu ve kendi vatandaşlarına hesap vermeyen kurumların yetki alanine tanımayacağnın altını çizdi.
Trump küreselleşmeyi reddetti
Trump, BM Genel Kurul’una hitabında Amerika’nın ve dünya üzerindeki her ülkenin kendi çıkarlarını gözetmesi gerektiği mesajını verdi. “Nasil yaşayacağınızı, çalışacağınızı ya da nasıl ibadet edeceğinizi Amerika söylemeyecek” dedi. Amerika Başkanı küreselleşme ve onun ideolojisini reddetti.
Trump’ın gündeminde Amerika’nın başka ülkelere yaptığı yabancı yardım da vardı. Trump Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun bu yardımları yakından inceleyeceğini ve Amerika’nın yardımda bulunduğu ülkelerin Amerika’nın çıkarlarını da gözetip gözetmediğine bakılacağını belirtti. Trump “Bundan sonra sadece bize saygı gösteren ve açıkçası dostumuz olan ülkelere yardımda bulunacağız” diye konuştu.
Trump Ortadoğu barış sürecine de değindi. İsrail’in Tel Aviv’deki Amerikan Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararını savundu. “İsrail ve Filistinliler arasında barışın sağlanması konusunda kararlıyız” dedi.
Trump ekonomik kriz içinde olan ve 2 milyon kişinin ülkeyi terk ettiği Venezuela örneği üzerinden sosyalizm ve komünizme ilişkin mesajlar verdi. “Bütün ülkeler soayalizme direnmeli” dedi. Trump “Sosyalizm bugün petrol zengini Venezuela’yı iflas ettirmiş ve halkını da yoksulluğa sürüklemiştir” dedi. Sosyalizmin denendiği her yerde acı, yolsuzluk ve çürümeyi beraberinde getirdiğini savundu. Venezuela’da “demokrasinin yeniden tesis” vurgusu yaptı, Maduro rejimini ek yaptırımlarla hedef alacaklarının mesajını verdi.
Amerika Başkanı göç krizi konusunda da göçe neden olan koşulların düzeltilmesi gerektiği mesajını verdi, kendi seçim sloganı olan “Make America Great Again” ( Amerika’yı Yeniden Büyük bir Ülke Yapalım) sloganına atıfta bulunarak, “Göç krizine uzun vadeli çözüm insanlara kendi vatanlarında daha iyi bir gelecek inşa etmelerine ve kendi ülkelerini yeniden büyük bir ülke haline getirmelerine yardım etmek” diye konuştu.
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