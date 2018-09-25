Trump’tan BM’de İran’ı Tecrit Mesajı

Amerika Başkanı Donald Trump Birleşmiş Milletler Genel Kurul’una hitap etti. Göreve geldiğinden bu yana “Önce Amerika” söylemini benimseyen Trump konuşmasında yine o stratejiyi savundu. Suriye konusunda siyasi çözüm çağrısı yaptı, çözümün İran’ın bölgedeki davranışına yönelik adımları da içermesi gerektiğini savundu. Ülkelere İran’ın tecrit edilmesinde Amerika’nın yanında yer almaları çağrısında bulundu. Trump, 2015 yılında İran’la imzalanan nükleer anlaşmayı bir kez daha hedef aldı. Anlaşmadan İran halkının değil, rejimin fayda sağladığını savundu. Amerika Başkanı Trump, yönetiminin İran’ın bölgedeki saldırgan tavrı sebebiyle ekonomik baskıyı arttırma girişimi başlattığını ve bunun da amacının İran’ın Yemen ve Suriye’de kanlı gündemini uygulaması için gereken paraya erişmesini engellemek olduğunu vurguladı. İran’ın komşularına ve sınırlarına saygı göstermediğini savunan Trump “Amerika’ya ölüm sloganları atan ve İsrail’i yok etmekle tehdit eden bir rejimin nükleer savaş başlığına sahip olmasına izin verilmemeli” diye konuştu.

Amerika Başkanı, Suriye krizine de değindi. Suriye için siyasi bir çözüm vurgusu yaptı. Trump rejime de kimyasal saldırı uyarısında bulundu. “Esat rejimi kimyasal silah kullanırsa karşılık veririz” dedi. Trump, Ürdün ve Suriye’ye komşu ülkelere de Suriyeli mültecilere ev sahipliği yaptığı için teşekkür etti. Geçen yıl “roket adam” bu sene “teşekkür” Trump Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile Haziran ayında Singapur’da yaptığı görüşmeye değindi. Geçtiğimiz yıl BM’de Kim Jong Un için “roket adam” ifadesini kullanan Trump bu yıl Kuzey Kore liderine teşekkür etti, Kore yarımadası nükleer silahlardan arındırılana kadar yaptırımların yürürlükte kalmaya devam edeceğini söyledi. Trump konuşmasında Amerika’nın Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nden çıkma ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni tanımama kararını savundu. Amerika’nın egemen bir ülke olduğunu ve kendi vatandaşlarına hesap vermeyen kurumların yetki alanine tanımayacağnın altını çizdi. Trump küreselleşmeyi reddetti Trump, BM Genel Kurul’una hitabında Amerika’nın ve dünya üzerindeki her ülkenin kendi çıkarlarını gözetmesi gerektiği mesajını verdi. “Nasil yaşayacağınızı, çalışacağınızı ya da nasıl ibadet edeceğinizi Amerika söylemeyecek” dedi. Amerika Başkanı küreselleşme ve onun ideolojisini reddetti.