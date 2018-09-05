Trump’tan Bob Woodward’ın Kitabına Sert Tepki

Başkan Donald Trump ekibinde yer alan kişilerin kendisi hakkında söylediklerini iddia ettiği sözleri ve yönetim içindeki tartışmaları ”Korku: Trump Beyaz Saray’da” adıyla kitaplaştıran gazeteci Bon Woodward’a sert tepki gösterdi. Kitapta yer alan iddiaları yalanlayan Trump, kitabın yayınlanmasının zamanlamasına dikkat çekti.

Trump tepkisini Twitter’dan dile getirdi. "Birinin bir kitap yazıp hikayeler uydurarak gerçeğin tam aksi bir tablo çizmesi ve bunun hiçbir şekilde bedelini ödememesi ayıp değil mi? Washington siyasetçilerinin iftira ve karalama kanunlarını neden değiştirmediğini anlamıyorum" diye yazdı.

Kitapta Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly’nin kendisi hakkında aptal ifadesini kullandığı iddia edilmişti, Kelly de bu iddiayı yalanladı.

Bob Woodward kitabında Savunma Bakanı James Mattis’in de Trump için “İlkokul 5 ya da 6. sınıf çocuğu gibi davranıyor” dediğini iddia etmişti. Mattis de kendisine atfedilen bu sözleri hiçbir zaman sarf etmediğini söyleyerek Woodward’ı yalanladı. Mattis yaptığı açıklamada “Seçimle göreve gelmiş Başkomutan için bu sözleri söylediğime yönelik iddialar zengin bir hayal gücünün ürünü” ifadesini kullandı. Trump Twitter’dan hem Kelly'nin hem de Mattis’in kitapta kendilerine atfedilen ifadeleri yalanlayan açıklamalarını da paylaştı.