Trump'tan Boeing 737 MAX yasağı

Son beş ayda bu araçlardan ikisinin düşmesi üzerine Boeing'in uçaklarına yasak getiren ülke sayısı 15'i geçti.Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın acil durum talimatı ile Boeing 737 MAX 8 ve 9 tipi uçaklar ülkede hangara çekilecek.

Etiyopya Havayolları'nın Boeing 737 MAX 8 tipi uçağının Pazar günü düşmesi ve yeni nesil uçaklarının son beş ayda yaptıkları kazanın ikiye çıkması sonrası birçok ülke hava sahasını bu taşıtlara kapattı.

ABD'nin sivil havacılık kurumu Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) söz konusu uçaklarda herhangi bir sorun olduğuna dair ellerinde bir kanıt olmadığını açıklamasına karşın, Trump'ın talimatı ile bu uçaklar ikinci bir emre kadar uçamayacak.

Washington'ın aldığı bu karar ile piyasaya çıkalı henüz iki yıl geçmeyen uçaklara hava sahasını kapatan ülkelerin sayısı 15'i geçti.

Amerikan halkının güvenliğinin en önemli öncelik olduğunu vurgulayan Trump, alınan karar hakkında pilotların ve havayolu şirketlerinin bilgilendirildiğini kaydetti.

FAA de Trump'ın kararını uygulayarak ABD hava sahasının Boeing 737 MAX tipi uçaklara kapatıldığını ve ABD merkezli havayolu şirketlerinin bu uçakların kullanımını geçici olarak durduğunu açıkladı.