Trump'tan Bolton'un Kitabına Ağır Eleştiriler

ABD Başkanı Donald Trump, yazdığı kitapta kendisinden ‘‘dengesiz’’ ve ‘‘şaşırtıcı derecede bilgisiz’’ diye söz eden eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton’u sert şekilde eleştirdi.

Trump, paylaştığı Twitter mesajlarında Bolton’un kitabı için ‘‘Hepsi beni kötü göstermeyi amaçlayan bir yalanlar ve uydurma hikayeler dizisi. Bana atfettiği açıklamaların çoğunu hiç yapmadım, tamamen kurgu. Onu kovduğum için ödeşmeye çalışıyor. Tam bir aşağılık!’’ dedi.

Trump, Bolton için ‘‘savaşa girmekten başka bir şey düşünmeyen huysuz, sıkıcı bir ahmak’’ ifadesini kullandı.

Üç buçuk yıldır sürdürdüğü başkanlığı boyunca nadiren herhangi bir hatasını kabul eden Trump, 2018 ve 2019’da 17 ay süreyle Beyaz Saray’da görev yapan Bolton için, ‘’daha erken görevine son vermeliydim’’ dedi.

Bolton’la yaşanan kırılma noktalarından birinin Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile diplomatik ilişki kurulduğu bir dönemde Bolton’un Kuzey Kore için Libya modelini önermesi olduğunu anlatan Trump, Kim için ‘‘Tam çok iyi anlaşıyorduk ki tıpkı füzeleri gibi kendisi de çılgına döndü, haklı olarak Bolton’u yanında görmek istemedi. Bolton’un gelmiş geçmiş en aptal açıklaması Kuzey Kore meselesinde bizi çok kötü şekilde geriye götürdü’’ dedi. Trump, Bolton’u kastederek ‘‘Ona ne düşünüyorsun diye sorduğumda verecek bir yanıtı yoktu ve sadece özür diledi. O zaman daha erkendi. Hemen o anda onu kovmam gerekirdi’’ diye yazdı.