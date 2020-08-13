Trump’tan Bordro Vergisini Kaldırma Sözü

Trump, okulların yüz yüze eğitime başlamasına verdiği desteği de yineledi ve tüm okul bölgelerine 125 milyon tekrar kullanılabilir maske sağlanacağını, ayrıca yüz yüze eğitime geçen okullara Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri’nden ekipler gönderileceğini açıkladı. Trump, yönetiminin yüz yüze eğitime geçecek okullar için genel tavsiyelerini;

Trump, Demokratlar ve Beyaz Saray arasında tıkanan yeni Corona virüsü yardım paketinin görüşmeleriyle ilgiliyse umut vermedi; Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar’ın lideri Nancy Pelosi ve Senato’daki Demokratlar’ın lideri Chuck Schumer için ‘‘Amerika halkını esir tutuyorlar’’ diye konuştu. Trump, Demokratlar için ‘‘Okulların parasını rehin alıyorlar, Amerikalılar’ın işsizlik yardımı almasını engelliyorlar’’ dedi. Trump 3 Kasım’da seçilmesi halinde yeni yılın başında bordro vergisini tamamen kaldıracağını kaydetti.

‘‘Öğrenci, öğretmen ve çalışanların semptomları anladıklarından emin olunması

Öğrenci, öğretmen ve çalışanların her sabah okula gelmeden önce kendi sağlık durumlarını kontrol etmeleri. Semptom görürlerse doktora başvurmaları

Okula girildiği andan itibaren sık sık ellerin yıkanması ve dezenfekte edilmesi

Kapalı mekanlarda kalabalık toplantıların önlenmesi. Bu toplantıların dış mekanlarda yapılması

Sınıflarda yüksek hijyen ve havalandırma standartlarının uygulanması, kapı, pencere ve havalandırma ünitelerinin açık tutulması

Öğrenci, öğretmen ve çalışanların yüksek riskli kişilerin yanında sosyal mesafe kurallarını gözetmesi.

Sosyal mesafe kurallarına uyulması mümkün olmadığında maske takılmasının teşvik edilmesi

Okullarda sosyal mesafe ve hijyen talimatlarının asılması’’ olarak sıraladı.

‘‘Kamala Harris riskli bir seçim’’

Demokrat Parti’nin Başkan adayı Joe Biden’ın yardımcısı olarak seçtiği California Senatörü Kamala Harris’i eleştiren Trump, Harris için ‘‘Anketlerde hızla düşüyordu, öfkeliydi, Biden’a karşı birçok suçlama yaptı. Şimdi onun Başkan yardımcısı oldu ve onun ne kadar mükemmel biri olduğunu söylüyor. Onunla açıkça dalga geçti bu yüzden bence çok riskli bir seçim oldu’’ diye konuştu. Biden-Harris ikilisinin vergileri iki üç misline çıkartmak istediklerini, regülasyonları arttırarak şirketleri ve çalışanları ülkeden kaçıracaklarını öne sürdü.

