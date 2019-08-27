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Trump'tan Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 18:36 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "O (Bolsonaro), Amazon yangınları konusunda çok sıkı çalışıyor ve Brezilya halkı için her açıdan muhteşem bir iş yapıyor. Kolay değil"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Amazon Ormanları'ndaki yangınlar nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya destek vererek, ABD'nin Brezilya'nın her zaman yanında olduğunu belirtti.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bolsonaro'yu Brezilya ile yaptıkları anlaşmalardan dolayı yakından tanıdığını belirterek, "O (Bolsonaro), Amazon yangınları konusunda çok sıkı çalışıyor ve Brezilya halkı için her açıdan muhteşem bir iş yapıyor. Kolay değil." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Trump, ABD'nin, Bolsonaro'ya ve ülkesine desteklerinin her zaman tam olduğunu vurguladı.

- Brezilya'da orman yangınları artıyor

Dünyanın en büyük yağmur ormanlarının bulunduğu Brezilya'da, bir yılda 72 binden fazla orman yangınının meydana geldiği belirtiliyor.

Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE) verilerine göre, ülkede bu yıl 72 bin 843 yangın çıktı.

Ülkedeki orman yangınları, son 6 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, yangın sayısında geçen yıla oranla yüzde 83 artış oldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, G7 ülkeleri olarak Amazon Ormanları'ndaki yangınlardan etkilenen ülkelere 20 milyon avro maddi destekte bulunacaklarını ifade etmiş ve gelecek ay Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Amazonlar için inisiyatif başlatılacağını duyurmuştu.

- Çevre örgütleri Brezilya Devlet Başkanı'nı sorumlu tutuyor

Çevre örgütleri, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun seçimlerden önce Amazon bölgesini tarım ve madencilik alanında geliştirme sözü verdiği ve yangınları söndürmede etkin mücadele etmediği gerekçesiyle suçluyor.

Çevre örgütleri, Bolsonaro hükümetinin iktidara gelmesinden bu yana yangınların yüzde 82 arttığını savunuyor.

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