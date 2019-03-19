Trump'tan Brezilya'nın NATO üyeliğine destek

Trump Brezilya'nın Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) üyeliğini de destekleyeceğini belirtti.ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya'nın NATO üyeliğine sıcak baktığı yönünde açıklamalarda bulundu. Trump, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile Washington'da düzenlediği ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Brezilya'yı NATO üyesi olmayan bir müttefik ve hatta belki NATO üyesi bir müttefiki" olarak görmek istediğini söyledi. Trump bunun güvenlik ve işbirliği konusunda büyük ilerlemelere neden olacağını söyledi.

Trump ayrıca Brezilya'nın Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) üyeliğini de destekleyeceğini söyledi.

Bolsonaro da Trump'ın tartışmalı göç politikasını överek Trump ile yakın dostluk kurmak istediğini söyledi. Bolsonaro Başkan Trump ile Venezuela konusunda konuştuklarını belirterek, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu "Uyuşturucu kaçakçısı diktatör" olarak nitelendirdi.

Aşırı sağcı Bolsonaro Ocak ayında Brezilya Devlet Başkanı olarak göreve başlamıştı. ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabından paylaştığı kutlama mesajında "şahane göreve başlama konuşmasından" dolayı Bolsonaro'yu övmüş ve Brezilya Devlet Başkanını destekleyeceklerini duyurmuştu.

rtr/SSB,JD

© Deutsche Welle Türkçe

