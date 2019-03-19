Trump'tan Brezilya'nın NATO üyeliğine tam destek

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Brezilya arasındaki askeri ilişkilerin ciddi şekilde geliştiğine işaret ederek, bu ülkenin NATO üyesi olmasına açıkça destek vereceklerini açıkladı.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu ilk kez Beyaz Saray'da ağırlayan Trump, ABD-Brezilya ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İki ülke arasındaki ilişkilerin çok önemli ve iyi durumda olduğunu vurgulayan Donald Trump, her anlamda Brezilya'ya destek olmaya devam edeceklerini ve ikili ilişkilerin daha önce hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu belirtti.

ABD ile Brezilya arasındaki askeri ilişkileri daha da geliştireceklerini vurgulayan Trump, "(Brezilya'nın) NATO veya ittifakla ilgili durumuna çok güçlü bir şekilde bakacağız." sözleriyle, Brezilya'nın NATO üyesi olmasına destek vereceğini dile getirdi.

- Brezilya'nın OECD üyesi olmasına da destek

Trump ayrıca, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütüne (OECD) üye olmak isteyen Brezilya'nın bu çabasına net şekilde destek verdiğini de sözlerine ekledi.