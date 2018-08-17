HABER

Trump'tan Brunson mesajı: Bu iş bitmedi

17.08.2018 20:30 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump, Türkiye'de ev hapsinde tutulan Amerikalı papaz Brunson'un serbest bırakılmamasıyla ilgili "Bu işin sonu henüz gelmedi, oturup izlemeyeceğiz, bizim insanımızı alamazlar" dedi.

Trump'tan Brunson mesajı: Bu iş bitmedi

Türkiye'de ev hapsinde tutulan Amerikalı papaz Andrew Brunson'un serbest bırakılma talebinin mahkeme tarafından bir kez daha reddedilmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'ye yönelik sert mesaj verdi. Trump Türkiye'nin "çok çok kötü hareket ettiğini" söyledi.

Beyaz Saray'da gazetecilerin Brunson'la ilgili sorusu üzerine konuaşan Trump, "Türkiye uzun zamandan beri sorun. Bir dost gibi davranmadılar. Ne olacağını göreceğiz "dedi.

Trump sözlerinin devamında "Harika bir Hristiyan papaz ellerinde. Rahip Brunson harika bir insan, onun casus olduğuna dair düzmece bir suçlama yarattılar. O bir casus değil, şu anda yargılanıyor, ki buna yargılama derseniz, onu çok önce göndermeleri gerekiyordu. Türkiye, bana göre çok çok kötü hareket etti. Bu işin sonu henüz gelmedi. Oturup izlemeyeceğiz, bizim insanımızı alamazlar" diye konuştu.

Cuma günü Brunson'un serbest bırakılması ve yurtdışı yasağının kaldırılması için yapılan başvuru mahkeme tarafından üçüncü kez reddedilmişti.

Brunson'un serbest kalması için Washington girişimlerini sürdürürken Trump da Amerikalı papazla ilgili Türkiye'ye yönelik sert mesajlarını sıklaştırdı. Trump son olarak Twitter hesabından paylaştığı mesajda "Suçsuz bir adamın serbest bırakılması için hiçbir bedel ödemeyeceğiz" ifadesini kullanmış, Türkiye'nin yıllarca ABD'den yararlandığını söyleyerek artık bunun mümkün olmayacağını belirtmişti.

ABD Brunson krizi nedeniyle Türkiye'nin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yaptırım kararı almış, iki ismin ABD'deki mal varlıkları dondurulmuştu. Beyaz Saray ardından Türkiye'den ithal edilen çelik ve alüminyumdaki ek gümrük vergisini iki katına çıkarmıştı. Türkiye buna misillemeyle karşılık vermiş ABD menşeli 22 ürün grubuna karşı 21 Haziran'da yürürlüğe koyduğu ek mali yükümlülükleri iki katına çıkarmıştı.

dpa,DW/GY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Brunson’ın Avukatı: ‘Anayasa Mahkemesi’ne Gidebiliriz’Brunson’ın Avukatı: ‘Anayasa Mahkemesi’ne Gidebiliriz’
ABD'ye Rusya ve Çin'den dikkat çeken tepkiABD'ye Rusya ve Çin'den dikkat çeken tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Samsung'dan telefon fiyatlarına dikkat çeken zam!

Samsung'dan telefon fiyatlarına dikkat çeken zam!

Rahip Brunson'ın ev hapsine yapılan itiraz reddedildi

Rahip Brunson'ın ev hapsine yapılan itiraz reddedildi

ABD Başkanı Trump bir kez daha Türkiye'yi tehdit etti

ABD Başkanı Trump bir kez daha Türkiye'yi tehdit etti

Merkez Bankası dolar kuru beklenti anketini açıkladı

Merkez Bankası dolar kuru beklenti anketini açıkladı

Erzincan'da müftülüğün düzenlediği toplantıda silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Erzincan'da müftülüğün düzenlediği toplantıda silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

ABD'den Türkiye'nin vergi kararına ilk yorum!

ABD'den Türkiye'nin vergi kararına ilk yorum!

ABD Başkanı Trump'a büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu

ABD Başkanı Trump'a büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu

Avrupa Parlamentosu'ndan kritik Türkiye açıklaması: İki Yunan askeri serbest bırakıldığı için mutluyum

Avrupa Parlamentosu'ndan kritik Türkiye açıklaması: İki Yunan askeri serbest bırakıldığı için mutluyum

Diğer Haberler
ABD'ye Rusya ve Çin'den dikkat çeken tepki

ABD'ye Rusya ve Çin'den dikkat çeken tepki

ABD Başkanı Trump bir kez daha Türkiye'yi tehdit etti

ABD Başkanı Trump bir kez daha Türkiye'yi tehdit etti

Dünyanın en eski peyniri Mısır'da bulundu

Dünyanın en eski peyniri Mısır'da bulundu

Poposuna şaplak atan garsonu tekme tokat dövdü!

Poposuna şaplak atan garsonu tekme tokat dövdü!

Merkel'den Erdoğan açıklaması

Merkel'den Erdoğan açıklaması

Dünya tetikte! Rusya-ABD gerilimi had safhada

Dünya tetikte! Rusya-ABD gerilimi had safhada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.