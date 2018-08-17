Trump'tan Brunson mesajı: Bu iş bitmedi

Türkiye'de ev hapsinde tutulan Amerikalı papaz Andrew Brunson'un serbest bırakılma talebinin mahkeme tarafından bir kez daha reddedilmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'ye yönelik sert mesaj verdi. Trump Türkiye'nin "çok çok kötü hareket ettiğini" söyledi.
Beyaz Saray'da gazetecilerin Brunson'la ilgili sorusu üzerine konuaşan Trump, "Türkiye uzun zamandan beri sorun. Bir dost gibi davranmadılar. Ne olacağını göreceğiz "dedi.
Trump sözlerinin devamında "Harika bir Hristiyan papaz ellerinde. Rahip Brunson harika bir insan, onun casus olduğuna dair düzmece bir suçlama yarattılar. O bir casus değil, şu anda yargılanıyor, ki buna yargılama derseniz, onu çok önce göndermeleri gerekiyordu. Türkiye, bana göre çok çok kötü hareket etti. Bu işin sonu henüz gelmedi. Oturup izlemeyeceğiz, bizim insanımızı alamazlar" diye konuştu.
Cuma günü Brunson'un serbest bırakılması ve yurtdışı yasağının kaldırılması için yapılan başvuru mahkeme tarafından üçüncü kez reddedilmişti.
Brunson'un serbest kalması için Washington girişimlerini sürdürürken Trump da Amerikalı papazla ilgili Türkiye'ye yönelik sert mesajlarını sıklaştırdı. Trump son olarak Twitter hesabından paylaştığı mesajda "Suçsuz bir adamın serbest bırakılması için hiçbir bedel ödemeyeceğiz" ifadesini kullanmış, Türkiye'nin yıllarca ABD'den yararlandığını söyleyerek artık bunun mümkün olmayacağını belirtmişti.
ABD Brunson krizi nedeniyle Türkiye'nin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yaptırım kararı almış, iki ismin ABD'deki mal varlıkları dondurulmuştu. Beyaz Saray ardından Türkiye'den ithal edilen çelik ve alüminyumdaki ek gümrük vergisini iki katına çıkarmıştı. Türkiye buna misillemeyle karşılık vermiş ABD menşeli 22 ürün grubuna karşı 21 Haziran'da yürürlüğe koyduğu ek mali yükümlülükleri iki katına çıkarmıştı.
dpa,DW/GY,BK
© Deutsche Welle Türkçe
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