WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'ın yürüttüğü Rusya soruşturması için, "Bu soruşturma hükümetimizi ve ülkemizi devirmeye teşebbüstü, yasa dışı bir devirme girişimiydi." değerlendirmesini yaptı.

Amerikan Fox News kanalında yayınlanan bir programa katılan ABD Başkanı Trump, Rusya soruşturmasıyla ilgili açıklamalar yaptı.

Soruşturmanın kendisini ve hükümetini hedef alan bir "cadı avı" olduğunu savunan Trump, tüm incelemelerin sonucunda kendi aleyhine hiçbir sonuç çıkmamasının haklılığını gösterdiğini belirtti.

Soruşturmanın Amerikan halkına haksızlık olduğunu savunan Trump, "Bu soruşturma hükümetimizi ve ülkemizi devirmeye teşebbüstü, yasa dışı bir devirme girişimiydi." değerlendirmesini yaptı.

- "Bu hainlik hiçbir başkanın başına gelmemeli"

"Eğer bunu Cumhuriyetçi Parti, Demokrat Partiye yapmış olsaydı, eğer bunu Başkan Obama'ya yapmış olsaydık şu an hapiste 100 kişi olurdu; bu vatan hainliği sayılırdı ve hayatlarının geri kalanını hapiste geçirirlerdi." ifadelerini kullanan Trump, "Bu tür bir hainliğin başka hiçbir başkanın başına gelmesine izin veremeyiz." şeklinde konuştu.