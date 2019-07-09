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Trump'tan büyükelçiye tepki: Çok aptal biri

09.07.2019 20:24 | Son Güncelleme

Birleşik Krallık'ın ABD Büyükelçisine ait basına sızan yazışmalar ABD Başkanı Donald Trump'ı kızdırdı.

Trump'tan büyükelçiye tepki: Çok aptal biri

Trump, büyükelçi için "çok aptal biri" ifadesini kullandı.Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Birleşik Krallık'ın Washington Büyükelçisi Kim Darroch için "çok aptal biri" değerlendirmesini yaptı. Trump'ın Twitter üzerinden yaptığı sert sıkışın arkasında Birleşik Krallık'a ait resmi elektronik posta yazışmalarının basına sızması yatıyor. Bu yazışmalarda Darroch, dikkat aralığı kısa olmakla suçladığı Trump için "beceriksiz", Washington yönetimi için de "eşi benzeri görülmemiş şekilde işlevsiz" değerlendirmesini yapmıştı.

Trump paylaşımında "Birleşik Krallık'ın ABD'nin başına yıktığı kaçık büyükelçi bizi çok heyecanlandıran biri değil, çok aptal bir adam" ifadesine yer verdi. Trump, Darroch'un kendisini beğenmiş bir budala olduğunun kendisine iletildiğini de dile getirdi.

Trump'ın Büyükelçi Darroch'a olan tepkisi sosyal medya mesajlarıyla sınırlı kalmadı. Darroch'un ismi, Beyaz Saray'da verilen davetin konuk listesinden de çıkarıldı.

May-Trump görüşmesi gündemde değil

ABD-Birleşik Krallık arasında yaşanan gerginlik, koltuğunu devretmeye hazırlanan İngiltere Başbakanı Theresa May'in sözcüsüne soruldu. Sözcü, Trump ve May arasında ikili ilişkilerin ele alınacağı bir diyaloğun söz konusu olmadığını söyledi.

Trump, gerginliğe ilişkin Pazartesi günü paylaştığı mesajında da May'in iki hafta içerisinde Başbakanlıktan ayrılacak olmasının "iyi bir haber" olduğunu dile getirmişti.

2017'den bu yana Birleşik Krallık'ın ABD büyükelçisi olan Darroch'un gönderdiği elektronik postalar, İngiltere'nin The Mail on Sunday gazetesine sızdırılmıştı. Britanyalı yetkililer, yazışmaların kimin tarafından sızdırıldığının aydınlatılması için soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

İki ülke arasındaki gerginlik, Avrupa Birliği'nden ayrılmak isteyen Birleşik Krallık'ın ABD ile ticaret anlaşması sağlamayı hedeflediği bir dönemde geldi. Brexit olarak bilinen AB'den ayrılma sürecinde yaşanan siyasi çıkmaz, Theresa May'in Başbakanlık koltuğunu bırakma kararı almasına neden olmuştu.

rtr,AFP/ÖA,BW

© Deutsche Welle Türkçe

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