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Trump'tan California'ya yardımları kesme tehdidi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 11:21 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, California Valisi Gavin Newsom ile yaşadığı tartışmanın ardından yangınlarla ilgili yardımları kesme tehdidinde bulundu - Yetkililer, Los Angeles şehrinin kuzeybatısındaki yangının yüzde 70'inin kontrol altına alındığını açıkladı

LOS ANGELES (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, California Valisi Gavin Newsom ile yaşadığı tartışma üzerine yangınlarla ilgili yardımları kesme tehdidinde bulundu.

Trump, sosyal medya üzerinden tartıştığı Newsom'u yaklaşık 10 gündür devam eden California yangınlarına gönderilebilecek federal yardımları kesmekle tehdit etti.

Başkan Trump, dün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, California Valisi'nin krizi çok kötü yönettiğini belirterek, "Her yıl California yandıkça aynı şey. Vali, federal hükümetten yardım talep ediyor. Bundan sonra yok. İşleri etkili şekilde yapabilmeniz için kendinize çeki düzen vermelisiniz." ifadesini kullanmıştı.

Vali Newsom da Trump'a Twitter üzerinden, "Siz iklim değişikliğine inanmıyorsunuz. Bu konuşmadan muafsınız." yanıtını vermişti.

- California yangını

Bu arada yetkililer, Los Angeles şehrinin kuzeybatısındaki yangının yüzde 70'inin kontrol altına alındığını bildirdi.

Hava sıcaklıklarının düşmesinin yangınla mücadelede itfaiye ekiplerinin işini kolaylaştırdığı ve bölgede hasar tespit çalışmasına başlandığı belirtildi.

Ventura Birleşik Okul Bölgesi, kül ve enkaz nedeniyle bölgedeki 8 okulun bugün kapalı olduğunu duyurdu. Okulların yarın eğitime devam etmesi bekleniyor.

Yangının önemli ölçüde kontrol altına alınmasıyla bölgedeki yerleşimcilerin tahliyesinin durdurulduğu kaydedildi.

Öte yandan, yangınla ilişkili olabileceğinden şüphelenilen bir kişi gözaltına alındı.

California'nın kuzeyinde San Francisco Bay bölgesinde geçen hafta sonundan bu yana devam eden yangın nedeniyle bölgeden tahliye edilenlerin sayısı yaklaşık 200 bine çıkmıştı.

Yangınlar nedeniyle bölgedeki elektrik kesintilerinden 2 milyondan fazla kişinin etkilendiği, kesintilerin 32 yerleşim yerini içine alacak şekilde devam edeceği bildirilmişti.

Bölgede 220 kilometrekarelik alana yayılan yangın nedeniyle "acil durum" ilan edilmişti.

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