Trump’tan CDC ve Fauci’ye Yeni Eleştiriler

Corona vakalarında rekor artışın devam ettiği Amerika’da Başkan Donald Trump, salgının kontrol altına alınamamasıyla ilgili olarak, hükümetindeki üst düzey sağlık uzmanlarını eleştiriyor. Trump, Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ve Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Doktor Anthony Fauci’nin sorumlu olduğuna işaret eden Twitter paylaşımları ve açıklamalar yaptı.

Kasım’da yeniden başkan seçilmek için yarışan Cumhuriyetçi Başkan, eski reality şov sunucusu Chuck Woolery’nin Pazar akşamı Twitter hesabından paylaştığı mesajını “retweet” etti.

Trump, Woolery’nin, “En korkunç yalanlar Covid-19 ile ilgili olanlar. Herkes yalan söylüyor. CDC, Medya, Demokratlar, Doktorlarımız, neredeyse güvenmemiz söylenen herkes” şeklindeki tweetini 83 milyon takipçisiyle paylaştı. Reuters’da yer alan habere göre, Woolery bu suçlamalarını destekleyecek bir kanıtsa sunmadı.

CDC’yi geçen hafta da okulların açılmasıyla ilgili eleştiren Trump, kurumun okullara dönüş yönergelerinin sert, uygulanması zor ve pahalı olduğunu söylemişti.