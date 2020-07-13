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Trump’tan CDC ve Fauci’ye Yeni Eleştiriler

13.07.2020 20:59 | Son Güncelleme

Corona vakalarında rekor artışın devam ettiği Amerika’da Başkan Donald Trump, salgının kontrol altına alınamamasıyla ilgili olarak, hükümetindeki üst düzey sağlık uzmanlarını eleştiriyor

Trump’tan CDC ve Fauci’ye Yeni Eleştiriler

Corona vakalarında rekor artışın devam ettiği Amerika’da Başkan Donald Trump, salgının kontrol altına alınamamasıyla ilgili olarak, hükümetindeki üst düzey sağlık uzmanlarını eleştiriyor. Trump, Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ve Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Doktor Anthony Fauci’nin sorumlu olduğuna işaret eden Twitter paylaşımları ve açıklamalar yaptı.

Kasım’da yeniden başkan seçilmek için yarışan Cumhuriyetçi Başkan, eski reality şov sunucusu Chuck Woolery’nin Pazar akşamı Twitter hesabından paylaştığı mesajını “retweet” etti.

Trump, Woolery’nin, “En korkunç yalanlar Covid-19 ile ilgili olanlar. Herkes yalan söylüyor. CDC, Medya, Demokratlar, Doktorlarımız, neredeyse güvenmemiz söylenen herkes” şeklindeki tweetini 83 milyon takipçisiyle paylaştı. Reuters’da yer alan habere göre, Woolery bu suçlamalarını destekleyecek bir kanıtsa sunmadı.

CDC’yi geçen hafta da okulların açılmasıyla ilgili eleştiren Trump, kurumun okullara dönüş yönergelerinin sert, uygulanması zor ve pahalı olduğunu söylemişti.

Trump, CDC’yi hedef alan retweet’in ardından, Fauci’yi eleştiren bir paylaşımı da retweet etti. Woolery ile birlikte program yapan sunucu Mark Young’ın Nisan ayında yayınladığı ve Trump’ın retweet ettiği paylaşımda Fauci’nin Corona enfeksiyonu geçirenlere bağışıklık sertifikası verilmesi önerisi eleştiriliyor.

Beyaz Saray, Trump’ın Fauci hakkındaki görüşleri ve CDC’nin yalan söylediğine inanıp inanmadığıyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Beyaz Saray Corona Görev Gücü’nün basın toplantılarında yaptığı gerçekçi açıklamalarıyla öne çıkan Fauci kamuoyu yoklamalarına göre salgın sürecinde ABD halkının en fazla güvendiği isimlerden biri haline geldi.

Reuters haber ajansında yer alan haberde, Trump’ın seçim anketlerinde düşüşe geçmesiyle birlikte, Fauci’yle arasındaki gerginliğin tırmandığına dikkat çekiliyor.

Geçen hafta Fox News haber kanalına konuşan Trump, Fauci için “iyi bir adam ama çok hata yaptı” dedi. Fauci, bu açıklamaların ertesi günü Financial Times ile yaptığı söyleşide Trump’a son iki aydır brifing vermediğini belirtti.

Beyaz Saray’ın, geçtiğimiz hafta sonu, Fauci’nin salgının ilk başlarında yaptığı ve sonradan yanlış çıkan varsayımlarını sıralayan bir açıklamalar listesi hazırladığı iddia ediliyor.

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