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  4. Trump'tan çevrecilere: Felaket tellalları

Trump'tan çevrecilere: Felaket tellalları

DÜNYA HABERLERİ  | 21.01.2020 16:06 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump Davos zirvesinde yaptığı konuşmada çevrecilere yüklenerek "Felaket tellallarını ve onların kıyamet tahminlerini reddetmeliyiz" dedi.

Trump'tan çevrecilere: Felaket tellalları

ABD Başkanı Donald Trump Davos Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada çevrecilere yüklendi. Trump zirvede yaptığı konuşmada "Sürekli felaket tellallarını ve onların kıyamet tahminlerini reddetmeliyiz" diye konuştu. Trump ayrıca küresel ısınmanın kontrolden çıkmış olduğu yönünde uyarıda bulunanların "geçmişin ahmak falcılarının mirasçısı olduğunu" söyledi. 1960'larda nüfus artışına, 1990'larda "petrolün sonunun geldiğine" dair tahminlerde bulunulduğunu söyleyen Trump bunların yanlış olduğunun görüldüğünü söyledi.

Trump'ın hitap ettiği dinleyiciler arasında 17 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg de bulunuyordu. Zirvede Trump'tan önce söz alan Thunberg hükümetlerin küresel iklim değişikliğine engel olmak için temelde "hiçbir şey yapmadığını söyledi. "Bilimi dinlemeliyiz ve bu krize hak ettiği önemle yaklaşmalıyız" diyen Thunberg "Ona gerçek bir kriz olarak muamele etmezsek çözüm de getiremeyiz" ifadelerini kullandı.

2020 yılında yapılan başkanlık seçimlerine de değinen Trump Demokratik Parti'yi kast ederek "Radikal sosyalistlerin ekonomimizi tahrip etmesine izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Ülkesindeki petrol, doğal gaz ve kömür üretiminin son derece başarılı olduğunu belirten Trump "düşman devletlerden enerji ithal etmeye" ihtiyaç duymadıklarını söyledi. Trump ABD'nin "engin tedariğini kullanmaları" halinde Avrupa ülkelerinin de "daha uzun süre kolay incinir halde kalmayacağını" söyledi. ABD Rus gazını Almanya'ya getiren Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesine enerjide Avrupa'yı Rusya'ya bağımlı kılacağı gerekçesiyle karşı çıkıyor.

ABD'de "bir trilyon ağaç" kampanyası başlattıklarını belirten Trump "yüce Tanrı’nın yarattıklarını ve dünyanın doğal zenginliğini" korumak istediğini söyledi. Trump ekonomik büyümeyi kısıtlamamanın ve teknolojik yeniliklerin izlenmesi gereken yol olduğunu belirtti.

İsviçre’nin Davos kasabasında Dünya Ekonomik Forumu'nun bu yıl 50'incisi düzenleniyor.

AP, AFP / EC, HS

©Deutsche Welle Türkçe

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