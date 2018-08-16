Trump'tan CIA eski Başkanı'nın gizli belgelere erişimine engel

Brennan, Trump'ı "kendisini eleştirenleri cezalandırmaya çalışmakla" suçladı.ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay kendisini "vatan hainliğiyle" suçlayan CIA eski Başkanı John Brennan'ın gizli belgelere erişim izninin iptaline karar verdi. Trump, açıklamasında Brennan'ı "internette ve televizyonda bu yönetim hakkında temelsiz ve çirkin iddialar" savurmak ve "hoyrat çıkışlar" yapmakla suçladı.

"Geçmişten bu yana istihbarat ve güvenlik birimlerinin eski başkanları, görev süreleri bitse de gizli bilgilere erişimlerine izin veriliyor. Böylece halefleriyle görüş alışverişinde bulunabiliyorlar" hatırlatması yapan Trump, "Ancak benim yönetimimde gelinen bu noktada, Sayın Brennan'ın dengesiz davranışlarının doğurduğu risk, üst düzey yetkililerin kendisiyle yapacakları istişarelerden elde edebilecekleri faydadan daha ağır basıyor" diye ekledi.

CIA eski Başkanı Brennan ise Trump'ı "ifade özgürlüğünü bastırmaya ve kendisini eleştirenleri cezalandırmaya çalışmakla" suçladı. Brennan, "Bu, istihbarat profesyonelleri dâhil tüm Amerikalıları, düşündüklerini açıkça söylemenin bedeli konusunda ciddi şekilde endişelendirmeli. Benim ilkelerim, güvenlik izinlerinden çok daha değerli. Pes etmeyeceğim" ifadesini kullandı.