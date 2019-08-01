Trump’tan Çin Mallarına Yüzde 10 İlave Gümrük Vergisi

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Eylül’den itibaren Çin’den ithal edilen 300 milyar dolar değerindeki ürüne ilave yüzde 10 gümrük vergisi getireceğini açıkladı. Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında ticaret savaşının tırmanmaması için yapılan görüşmelerse devam ediyor.

Başkan Donald Trump Twitter’dan paylaştığı mesajda “Ticaret görüşmeleri devam ediyor. Görüşmeler devam ederken Amerika 1 Eylül itibariyle ülkemize Çin’den gelen 300 milyar dolarlık mal ve ürüne ilave küçük gümrük vergisi getirecek. Bunun içine yüzde 25 gümrük vergisi uygulanan 250 milyar dolarlık vergi dahil değil” diye yazdı.

Başkan Trump paylaştığı bir dizi Twitter mesajında daha fazla miktarda Amerikan tarım ürünü alma vaadini yerine getirmemekle eleştirdi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’i de şahsen hedef alarak sentetik uyuşturucu fentonil satışlarının önlenmesi konusunda çaba göstermemekle suçladı.

ABD borsasında Trump’ın açıklamasının ardından düşüş yaşandı. Dow Jones Endüstri Endeksi negatif bölgeye taşındı.

ABD’li ve Çinli müzakereciler Çarşamba günü Şangay’da 2 gündür devam eden görüşmeleri herhangi bir ilerleme sinyali olamadan sonlandırdı. Ancak yine de her iki ülke de müzakereleri yapıcı olarak niteledi. Görüşmelerin bir sonraki turu Eylül ayında yapılacak.

ABD ve Çin geçtiğimiz yıldan bu yana karşılıklı gümrük vergileri adımlarıyla ticaret savaşı gerilimini yaşıyor. Dünyanın iki büyük ekonomisi arasında yaşanan ticari gerilim küresel tedarik zincirlerinde aksamaya yol açtı, finans piyasalarını sarstı.

