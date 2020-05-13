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Trump’tan Çin Teknoloji Şirketlerini Etkileyebilecek Adım

13.05.2020 21:47 | Son Güncelleme

Başkan Trump’tan, Corona salgını geriliminin yaşandığı dönemde, Çin’in teknoloji şirketlerini etkileyebilecek bir adım geldi. Trump, bilgi ve iletişim teknolojileri ile tedarik zincirinin dış tehditlere karşı korunmasına ilişkin acil durumu uzatma kararı aldığı konusunda Kongre’yi bilgilendirdi.

Trump’tan Çin Teknoloji Şirketlerini Etkileyebilecek Adım

Başkan Donald Trump’tan, Corona salgını geriliminin yaşandığı dönemde, Çin’in teknoloji şirketlerini etkileyebilecek bir adım geldi. Trump, bilgi ve iletişim teknolojileri ile tedarik zincirinin dış tehditlere karşı korunmasına ilişkin acil durumu uzatma kararı aldığı konusunda Kongre’yi bilgilendirdi.

Trump, 15 Mayıs 2019’da başkanlık kararnamesiyle bilgi ve iletişim teknolojisinin ve tedarik zincirindeki hizmetlerin güven altına alınmasına yönelik olarak ilan edilen acil durumun, 15 Mayıs 2020 tarihi sonrasında da geçerli olacağını belirtti.

Bunun için, Ulusal Acil Durum Yasası’nın öngördüğü şekilde, acil durum kararnamesinin yürürlükte kalmaya devam edeceğini gösteren ilanı Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere ilettiğine ilişkin Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’yi mektupla bilgilendirdi.

Trump, “yabancı hasım ülkelerin kontrolunda bulunan ya da bu ülkelerin yetki alanına tabi olan kişiler tarafından tasarlanan, geliştirilen, üretilen ya da tedarik edilen bilgi ve iletişim teknolojisinin ya da hizmetlerin ABD’de kullanılmasının veya sınırsız bir şekilde satın alınmasının, bu hasım ülkelere bilgi ve iletişim teknolojilerinde açıklara yol açma ve bu açıkları suistimal etme imkanı verdiğini” savundu. Başkan Trump, bu durumun da felaket düzeyinde etkileri olabileceği uyarısında bulundu.

Başkan Trump mektubunda, bu tehdidin ABD’nin ulusal güvenliği, dış politikası ve ekonomisine yönelik olağanüstü bir tehdit teşkil etmeye devam ettiğini vurguladı. Bu nedenle, bilgi ve iletişim teknolojisi ile tedarik zincirindeki hizmetlerin korunmasına yönelik acil durum kararının yürürlükte kalmaya devam etmesi gerektiğine kanaat getirdiğini yazdı.

Başkan Trump’ın geçtiğimiz yıl ilan ettiği acil durum kararı, ABD bilişim teknolojilerine yönelik tehditlerin engellenmesi amacını taşıyordu. Söz konusu kararname ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’a ABD’nin ulusal güvenliğine yönelik kabul edilemez risk teşkil eden bilgi ve iletişim teknolojilerini kapsayan işlemleri engelleme yetkisi vermişti.

Yürürlükte kalmaya devam edecek olan kararnamede, belirli bir ülke ya da şirket ismi yer almıyor. Ancak kararname, Huawei gibi Çinli teknoloji şirketlerinden alınan ekipmanların ABD’nin internet ve telekomünikasyon altyapısına yönelik tehdit teşkil edebileceği endişelerinin ardından gelmişti.

ABD Ticaret Bakanlığı, o dönem Çin’in teknoloji şirketi Huawei Technologies ve bağlantılı şirketlerin Endüstri ve Güvenlik Bürosu (BIS) listesine dahil ederek, Çin teknoloji devinin ABD şirketleriyle iş yapmasını zorlaştırmıştı.

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