WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Çin’in ABD üzerinden yıllarca büyük miktarda para “kazandığını” ve “çaldığını” savunarak, “Bu nedenle, (Çin'deki) büyük Amerikan firmalarımıza, şirketlerini evlerine (ABD'ye) getirmeleri ve ürünlerini artık ABD'de üretmeleri de dahil olmak üzere, bir an önce Çin'e bir alternatif aramaya başlamalarını söyledik." açıklamasında bulundu.

Trump, Çin'in 75 milyar dolar değerindeki ABD ürününe gümrük vergisini yüzde 5 ya da yüzde 10 oranında artırmayı planladığını açıklamasının ardından, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Çin'e yüklendi.

ABD'nin uzun yıllardır Çin üzerinde trilyonlarca dolar kaybettiğini savunan Trump, "Onlar (Çin), yılda milyarlarca dolar değerindeki fikri mülkiyetimizi çaldı ve bunu sürdürmek istiyorlar. Ben buna izin vermeyeceğim!" ifadesini kullandı.

Trump, ABD'nin Çin'e ihtiyaç duymadığını, hatta onlar olmadan daha iyi olacaklarını belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Yıllar yılı devasa miktardaki para Çin tarafından ABD'den kazanıldı ve çalındı, bu durmalı. “Bu nedenle, (Çin'deki) büyük Amerikan firmalarımıza, şirketlerini evlerine (ABD'ye) getirmeleri ve ürünlerini artık ABD'de üretmeleri de dahil olmak üzere, bir an önce Çin'e bir alternatif aramaya başlamalarını söyledik."