Trump’tan Çin’e 200 Milyar Dolarlık Ek Gümrük Vergisi

ABD yönetimi 200 milyar dolarlık Çin ürününe daha ek gümrük vergisi getirme kararı aldı. Çin de buna yanıt olarak “karşı tedbirler” alacağını açıkladı.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret savaşı böylece daha da kızıştı. Trump yönetiminin bu son adımının ardından gündelik hayatta el çantalarından bisiklet lastiklerine kadar uzanan ürünlerde fiyatların artması riski doğdu.

Başkan Donald Trump yönetiminin Çin’e yönelik yeni vergileri gelecek hafta Pazartesi gününden itibaren yüzde 10 seviyesinde başlayacak, daha sonra da 1 Ocak’ta yüzde 25’e yükseltilecek.

Washington ve Pekin arasındaki gerilimi arttırması kesin görünen adımı Başkan Trump duyurdu. Trump daha önce de 50 milyar dolarlık Çin ürünlerine yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmişti. Çin de Amerikan soya fasulyesi dahil diğer bazı ürünleri kapsayan misillemede bulunmuştu.

Trump yönetimi, 200 milyar dolarlık Çin ürünlerini kapsayan ilk listeden daha sonra, bisiklet kaskı gibi emniyet ürünleri dahil bazı ürünleri çıkardığını açıkladı. Ayrıca Apple için zafer olarak nitelenebilecek bir kararla, akıllı saatler ve diğer bazı elektronik ürünler de yeni tarife listesinden çıkarıldı.