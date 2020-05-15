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Trump’tan Çin’e Baskıyı Arttırma Sinyali

15.05.2020 03:20 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump Corona virüsü salgını sebebiyle Çin ile ilişkilerin daha da kötüleşebileceğinin sinyalini vererek Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile şu anda görüşmeye niyeti olmadığını söyledi. Trump, dünyanın ikinci en büyük ekonomisi ile ilişkiler kesilirse olabilecekleri gündeme getirdi

Trump’tan Çin’e Baskıyı Arttırma Sinyali

ABD Başkanı Donald Trump Corona virüsü salgını sebebiyle Çin ile ilişkilerin daha da kötüleşebileceğinin sinyalini vererek Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile şu anda görüşmeye niyeti olmadığını söyledi. Trump, dünyanın ikinci en büyük ekonomisi ile ilişkiler kesilirse olabilecekleri gündeme getirdi.

Başkan Trump, Fox Business kanalına Perşembe günü verdiği röportajda, Çin’in Corona virüsü salgınını kontrol altına alamamasından hayal kırıklığına uğradığını ve pandeminin Pekin ile Ocak ayında yapılan ticaret anlaşmasına gölge düşürdüğünü söyledi.

Trump, “Böyle bir şeyin olmasına izin vermemeleri gerekiyordu. Harika bir ticaret anlaşması yapıyorum ama şimdi bana aynı gibi gelmiyor. Anlaşmanın üzerindeki mürekkep daha kurumadan salgın başladı” ifadelerini kullandı.

Başkan Trump, şimdiye kadar iyi bir ilişkisinin olduğunu söylediği Çin Devlet Başkanı Xi Jinping için de bu kez “Şu anda kendisiyle görüşmek istemiyorum” dedi.

Trump bir Cumhuriyetçi senatörün ulusal güvenlikle alakalı alanlarda öğrenim görmek isteyen Çinli öğrencilere ABD vizesi verilmemesi önerisiyle ilgili bir soruyu, ‘’Yapabileceğimiz birçok şey var. Tüm ilişkiyi kesebiliriz’’ diye yanıtladı. Trump, ABD’nin Çin’den tahmini yıllık ithalat rakamını kast ederek, ’’Şimdi, bunu yaptınız diyelim ne olacaktı? 500 milyar tasarruf etmiş olacaktınız’’ ifadesini kullandı.

Çin’in virüsü kaynağında durdurmasının gerektiğini belirten Trump, ‘’İster laboratuvardan ister yarasalardan gelsin, bunun hepsi Çin’den geldi ve bunu durdurmalıydılar. Kontrolden çıktı’’ diye konuştu.

ABD Maliye Bakanı Steve Mnuchin de aynı kanala yaptığı açıklamada, Çin’in çok daha fazla bilgi paylaşmış olması gerektiğini vurgulayarak, ’’Başkan kaygılı. Elindeki tüm seçenekleri değerlendiriyor. Elbette virüsün ekonomi, Amerikan halkının istihdamı, sağlığı üzerindeki etkileri hakkında çok endişeliyiz. Başkan ekonomiyi ve Amerikalı çalışanları korumak için gereken her şeyi yapacak’’ diye konuştu.

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