Trump’tan Çin’e Baskıyı Arttırma Sinyali

ABD Başkanı Donald Trump Corona virüsü salgını sebebiyle Çin ile ilişkilerin daha da kötüleşebileceğinin sinyalini vererek Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile şu anda görüşmeye niyeti olmadığını söyledi. Trump, dünyanın ikinci en büyük ekonomisi ile ilişkiler kesilirse olabilecekleri gündeme getirdi.

Başkan Trump, Fox Business kanalına Perşembe günü verdiği röportajda, Çin’in Corona virüsü salgınını kontrol altına alamamasından hayal kırıklığına uğradığını ve pandeminin Pekin ile Ocak ayında yapılan ticaret anlaşmasına gölge düşürdüğünü söyledi.

Trump, “Böyle bir şeyin olmasına izin vermemeleri gerekiyordu. Harika bir ticaret anlaşması yapıyorum ama şimdi bana aynı gibi gelmiyor. Anlaşmanın üzerindeki mürekkep daha kurumadan salgın başladı” ifadelerini kullandı.

Başkan Trump, şimdiye kadar iyi bir ilişkisinin olduğunu söylediği Çin Devlet Başkanı Xi Jinping için de bu kez “Şu anda kendisiyle görüşmek istemiyorum” dedi.

Trump bir Cumhuriyetçi senatörün ulusal güvenlikle alakalı alanlarda öğrenim görmek isteyen Çinli öğrencilere ABD vizesi verilmemesi önerisiyle ilgili bir soruyu, ‘’Yapabileceğimiz birçok şey var. Tüm ilişkiyi kesebiliriz’’ diye yanıtladı. Trump, ABD’nin Çin’den tahmini yıllık ithalat rakamını kast ederek, ’’Şimdi, bunu yaptınız diyelim ne olacaktı? 500 milyar tasarruf etmiş olacaktınız’’ ifadesini kullandı.