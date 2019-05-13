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Trump’tan Çin’e: “Çin zarar görebilir”

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.05.2019 16:06 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’in, ABD ile ticaret anlaşması yapmaması durumunda ciddi zarar görebileceğini dile getirdi.ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Çin’e yönelik açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’in, ABD ile ticaret anlaşması yapmaması durumunda ciddi zarar görebileceğini dile getirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Çin’e yönelik açıklamalarda bulundu. Trump, “Çin Devlet Başkanı Xi ve Çin’deki dostlarıma ye açıkça söyledim. ABD ile ticaret anlaşması yapmaması durumunda Çin ciddi derecede zarar görecek. Çünkü, şirketler Çin’den ayrılarak diğer ülkelere taşınacak” dedi.

Çin’den adım
Trump’ın açıklamasının ardından Çin’den misilleme gibi bir karar geldi. Çin Finans Bakanlığı, Haziran ayından itibaren 60 milyar dolar değerindeki Amerikan ürünlerine gümrük vergisi getirmeyi planladıklarını açıkladı. Bakanlık açıklamasında, 1 Haziran’dan itibaren toplamda 5 bin 140 Amerikan ürününe gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

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