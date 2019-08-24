Trump'tan Çin'e Ek Vergiler: ABD Borsası Günü Kayıpla Kapattı

Washington ve Pekin arasındaki ticaret savaşı dünkü gelişmelerle yeniden kızıştı. Başkan Donald Trump, ABD’nin Çin’e ek gümrük vergileri uygulayacağını açıkladı. Trump gün boyu Twitter üzerinden Amerikan ekonomisini de endişeye sokan sert açıklamalar yaptı. Trump’ın Twitter üzerinden yaptığı bu açıklama, Çin’in 75 milyar dolarlık Amerikan ihraç ürününe getirdiği ek gümrük tarifelerini izliyor. Çin’in adımını “siyasi” diye yorumlayan Trump, buna karşılık 1 Ekim’den itibaren 250 milyar dolarlık Çin ürününe getirilecek yüzde 25’lik gümrük vergisini yüzde 30’a yükselttiğini bildirdi. Trump ayrıca kalan 300 milyar dolarlık Çin ihraç ürününe 1 Eylül’de uygulanmaya başlayacak yüzde 10’luk gümrük vergisinin yüzde 15’e çıkacağını belirtti. Trump, Twitter mesajından saatler önce Çin’in ABD ürünlerine getirdiği ek gümrük vergisi açıklamasının ardından Amerikan şirketlerine derhal Çin dışında başka alternatif araması “talimatı” verdi. Çin getirdiği ek gümrük vergisinin yanı sıra Amerikan otomobillerine uyguladığı mevcut yüzde 25’lik gümrük vergisi uygulamasını devam ettireceğini bildirdi.

Trump’ın Amerikan endüstrisine emir verme yetkisi bulunmuyor, kendisi de ne yetkiyle emir verdiği konusunda bir açıklama getirmedi. Ancak attığı bir dizi Twitter mesajıyla Amerikan şirketlerinin fabrikalarını ülkeye geri getirmesi gerektiğini yazdı. Dow'da sert düşüş Çin’le yükselen ticaret savaşı, Amerikan borsalarını da alt üst etti. Dow Jones sanayi endeksi ve New York Borsası günü yüzde 2,37 düşüşle, 620 puanın üzerinde kayıpla kapattı. Fed Başkanı Powell da Trump'ın ağır eleştirilerine hedef oldu Trump ayrıca Twitter mesajlarındaki tepkisini Wyoming’deki yıllık sempozyumda konuşma yapan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’dan da esirgemedi. Trump Powell’ın faiz indirimi sinyali vermediği Wyoming'deki konuşmasını öfkeyle karşıladı. Powell’ın Çin’le ticaret savaşının ABD ekonomisine yönelik risklerine değinmesinin ardından Trump, “Kim daha büyük düşmanımız, Çin lideri Xi Jingping mi yoksa Jerome Powell mı” diye sordu. Trump Twitter mesajında şu ifadeleri kullandı: “Fed her zamanki gibi hiçbir şey yapmadı! Benim ne yaptığımı, ki kısa süre içinde açıklanacak, bilmeden ya da sormadan konuşabilmeleri inanılmaz. Bizim çok güçlü dolarımız ve çok zayıf Merkez Bankamız var. Ben her ikisiyle de çok iyi çalışacağım ve harika işler çıkartacağız. Benim tek sorumsa şu, hangisi daha büyük düşman, Jay Powell mı yoksa Başkan Xi mi?”

Trump doları ve Fed’i ilgilendiren bir hamle yapacağına işaret etti ancak bunun ne olduğu açıklık kazanmadı. Başkan daha sonra yazdığı bir Twitter mesajındaysa Çin’in ekonomik yaptırımlarına Cuma günü ilerleyen saatlerde yanıt verileceğini söyledi. Çin Cuma günü yaptığı bir açıklamayla 75 milyar dolarlık ABD ürününe yüzde 10 ek vergi uygulayacağını bildirmişti. Fed Başkanı faiz indirimi sinyali vermedi Fed Başkanı Jerome Powell piyasaların resesyon kaygısı karşısında yaptığı açıklamada ABD ekonomisinin iyi durumda olduğunu söyledi ve ekonomik büyümeyi rayında tutmak için çalışmaya devam edeceklerini aktardı. Fed Ekonomik Sempozyumu’nda konuşan Powell, ancak Merkez Bankası’nın bir sonraki toplantısında faiz oranlarını yeniden indirme kararı alacağı konusunda açık bir mesaj vermedi. Başkan Trump’ın beklentisiyse bu yöndeydi. Başkan Trump’ın faiz indirimine devam etmesi konusunda baskı yaptığı Merkez Bankası Başkanı, FED’in gözlemlediği bir dizi ekonomik ve jeopolitik riski sıraladı. Powell bunların büyük kısmının yönetimin Çin’le arasındaki ticaret savaşıyla bağlantılı olduğuna vurgu yaptı.