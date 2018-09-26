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Trump'tan Çin'e "seçimlere müdahale" suçlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 18:21 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'i, kasım ayındaki seçimlere müdahale etmekle suçladı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Çin'i, kasım ayındaki ara seçimlere müdahale etmekle suçladı.

Trump, ilk kez başkanlık yaptığı BM Güvenlik Konseyinin nükleer silahsızlanma ve kitle imha silahları oturumunda Çin'e yönelik eleştiriler yöneltti.

ABD Başkanı Trump, ''Ne yazık ki Çin'in kasım ayındaki seçimlere müdahale etmeye çalıştığını öğrendik. Benim ya da bizim kazanmamızı istemiyorlar, çünkü Çin'e ticaret konusunda meydan okuyan ilk başkanım ve kazanıyoruz. Seçimlerimize müdahale etmelerini istemiyoruz.'' dedi.

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