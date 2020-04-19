HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump'tan Çin'e tehdit

Trump'tan Çin'e tehdit

DÜNYA HABERLERİ  | 19.04.2020 12:10 | Son Güncelleme

ABD Başkanı, koronavirüs salgını nedeniyle Çin'i bir kez daha hedef göstererek, Pekin'in kasten sorumluluğunun tespiti durumunda, bunun sonuçlarına katlanması gerektiğini savundu.

Trump'tan Çin'e tehdit

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgınında Çin'in kasıtlı olarak sorumlu olduğunun tespit edilmesi halinde bunun sonuçları olmalıdır değerlendirmesinde bulundu.

Beyaz Saray'da yapılan günlük bilgilendirme toplantısında konuşan Trump, "Başlamadan önce Çin'de durdurulabilirdi. Böyle olmadı ve acısını dünya çekiyor" ifadesini kullandı.

Yayılımın bir hata sonucu gerçekleşmesinin kabul edilebilir olduğunu belirten ABD Başkanı, "Ancak eğer kasıtlı olarak sorumlularsa, o zaman kesinlikle sonuçları olmalıdır" şeklinde konuştu. Trump, ülkesinin bu konuda nasıl adımlar atabileceğine dair ise herhangi bir değerlendirmede bulunmadı.

Donald Trump, hata ile kasıt arasında büyük bir farkın olduğunu vurgulayarak, her halükârda ABD'nin Çin'e giderek salgına erken müdahale teklifinin Pekin yönetimi tarafından reddedildiği belirtti. Trump Çin yönetimi ile ilgili olarak, "Bence kötü bir şeyler olduğunun farkındalardı ve mahcup oldular" sözlerini kullandı.

Karşılıklı suçlamalar

Virüsün çıkış ve yayılım nedeni ile ilgili soruşturmalarını sürdürdüklerini belirten ABD Başkanı, aynı şekilde Çin'in de bir soruşturma yürüttüğünü ve bunun sonuçlarını görmeyi dilediğini belirtti.

Trump yönetimi daha önce, koronavirüsün ilk görüldüğü yer olan Çin'in Vuhan kentinde, bir laboratuvarda yarasalar üzerinde yapılan araştırmalarda kaza sonucu yayıldığına ilişkin iddiaları göz ardı etmediklerini açıklamıştı.

Bunun öncesin de Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Mart ayında Twitter üzerinden yaptığı bir açıklamada "Vuhan'a salgını ABD ordusu getirmiş olabilir. Şeffaf olun! Verilerinizi kamuoyuna açıklayın! ABD'nin bize bir açıklama borcu var!" ifadesini kullanmıştı.

Koronavirüs salgınında ABD'de şu ana kadar 720 binden fazla vaka tespit edildi. 37 binin üzerinde ölüm ile ülke şu anda virüsten hayatını kaybedenlerin sayısında en üst sırada.

ABD merkezli Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre dünya genelinde 2 milyon 300 bin kişide virüse rastlanırken, toplamda 160 binden fazla insan da COVID-19 hastalığından hayatını kaybetti.

DW,rtr,AFP / ÇÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREbru Şallı'ya, Uğur Akkuş'un eski eşinden mesajEbru Şallı'ya, Uğur Akkuş'un eski eşinden mesaj
Bir ülke koronavirüsü yendi! Vaka kalmadıBir ülke koronavirüsü yendi! Vaka kalmadı
Dikkat! Bu hastalık körlük ve uzuv kayıplarına neden oluyorDikkat! Bu hastalık körlük ve uzuv kayıplarına neden oluyor

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüsle ilgili bu iddia çok konuşulur: Bilinen her şey yanlış!

Koronavirüsle ilgili bu iddia çok konuşulur: Bilinen her şey yanlış!

Cezaevinden tahliye oldu, cinayet işledi

Cezaevinden tahliye oldu, cinayet işledi

'Türk örf ve adetlerine ters ama' dedi olay pozlar paylaştı

'Türk örf ve adetlerine ters ama' dedi olay pozlar paylaştı

O yoruma çıldırdı! 'Kendi b.knda boğul!'

O yoruma çıldırdı! 'Kendi b.knda boğul!'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan duyurdu

Virüsü yenenlerin böbrekleri iflas mı ediyor? Çarpıcı gelişme

Virüsü yenenlerin böbrekleri iflas mı ediyor? Çarpıcı gelişme

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

DSÖ: Türkiye dahil 5 ülkeye dikkat!

DSÖ: Türkiye dahil 5 ülkeye dikkat!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı! 10 kat daha ölümcül

Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı! 10 kat daha ölümcül

Şimdi de çekirge istilası! 1 milyon kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya

Şimdi de çekirge istilası! 1 milyon kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya

Diğer Haberler
Koronavirüs salgınında son durum! Rusya'daki vaka sayısında korkutan artış

Rusya'daki vaka sayısında korkutan artış

Uganda'da koronavirüs fırsata çeviren damat düğünü 85 dolara mal etti

Koronavirüsü fırsata çevirdi, düğünü 85 dolara mal etti

Son dakika: Koronavirüs kabusu! Dünya genelinde can kaybı 160 bini aştı

Dünya genelinde can kayıpları artıyor

Afrika ülkesi Moritanya koronavirüsü yendi

Bir ülke koronavirüsü yendi! Vaka kalmadı

Koronavirüsle ilgili bu iddia çok konuşulur: Bilinen her şey yanlış!

Koronavirüsle ilgili bu iddia çok konuşulur: Bilinen her şey yanlış!

Trump'tan Çin'e koronavirüs gözdağı: Hataysa hatadır ama...

Trump'tan Çin'e koronavirüs gözdağı: Hataysa hatadır ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.