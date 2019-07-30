Trump’tan Çin’e Uyarı: ‘Yeniden Seçilmeyeceğim Diye Beklemeyin’ 

Başkan Donald Trump, Çin’i 2020 ABD başkanlık seçimlerini beklemeden bir ticaret anlaşmasına varılması konusunda uyardı.

Trump, 2020’de yeniden seçilir ve bu sürece kadar bir anlaşmaya varılmazsa, ya hiç anlaşma olmayacağını ya da Çin için koşulları çok daha kötü bir anlaşma olacağını savundu.

Başkan Trump Twitter’da paylaştığı mesajda, “Beklemelerindeki sorun şu, kazanırsam ya da kazandığımda, karşılarında şu anda müzakere ettiğimizden çok daha sert bir anlaşmayı bulacaklar ya da hiçbir anlaşma olmayacak” dedi.

ABD ve Çin arasındaki ticaret anlaşması müzakerelerinin yeni turu Şangay’da 30 Temmuz’da başladı.

Başkan Donald Trump, Çin’in, ABD’nin tarım ürünlerini satın alma sözünden geri adım atacakmış gibi bir tutum sergilediğini söyledi.

Trump yazdığı bir başka Tweet mesajında , “Çin’in tarım ürünlerimizi almaya başlaması gerekiyordu ama hala bunun olacağı konusunda hiçbir sinyal yok. Çin’le ilgili sorun bu, sözlerini tutmuyorlar” dedi.

Bazı Amerikalı yetkililer, Çin’in sözünü tutmasının iyi niyet jesti olabileceğini ve nihai anlaşmaya girebileceğini belirtmişti.