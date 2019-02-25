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Trump'tan Çin'le Anlaşma Sinyali

25.02.2019 14:55 | Son Güncelleme

Trrump'ın Çİn'e uygulanacak yeni gümrük vergilerini ertelediğini duyurması Çin Borsası'nın hareketlendirdi

Trump'tan Çin'le Anlaşma Sinyali

Amerika Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yeni gümrük vergileri getirme kararını ertelediğini duyurmasının ardından Çin Borsası günü yüzde 5’ten fazla yükselişle kapattı. Trump, bu kararına gerekçe olarak ticaret konusundaki görüşmelerde sağlanan ilerlemeyi gösterdi.

Trump, Twitter hesabından Pazar günü yayınladığı mesajında, “Amerika ve Çin için güzel bir haftasonu.” ifadesini kullandı ve görüşmelerde, aralarında fikri mülkiyetlerin korunmasının da bulunduğu önemli yapısal konular, teknoloji transferi, tarım, hizmetler, para birimleri ve diğer meselelerde ilerlemeler sağlandığını belirtti.

Başkan Trump, daha önce anlaşma sağlananaması halinde 1 Mart tarihini, 200 milyon dolarlık Çin ürünlerine uygulanan gümrük vergilerinin yüzde 10’dan yüzde 25’e yükseltilmesi için son tarih olarak duyurmuştu.

Henüz nihai bir anlaşma sağlanmamış olsa da Trump 1 Mart tarihini ertelediğini duyurdu.

Şu noktada anlaşmaya ne oranda yaklaşıldığına dair detaylı bir bilgi yok. Ancak Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping anlaşmaya son noktayı koymak adına Mar-a-Lago’da biraraya gelecekler.

Aralık ayında Amerika, 90 günlük bir süre ortaya koyduğundan bu yana Amerikalı ve Çinli yetkililer, gümrük vergileri ve iki ülke arasındaki ticaret konularında uzlaşı sağlamak adına görüşmeler yürütüyorlar.

Amerika iki ülke arasındaki ticarette Amerika aleyhine politikalar uygulamakla suçluyor. Bunların arasında fikri mülkiyet haklarının çalınması da bulunuyor.

Çin bu konudaki tüm iddiaları reddediyor ve Amerika’nın, Çin’in ekonomik büyümesini dizginlemek adına bu girişimlerde bulunduğunu iddia ediyor.

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