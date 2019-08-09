HABER

Trump'tan "Çin'le anlaşmaya hazır değiliz" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 21:04 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "(ABD-Çin ticaret müzakereleri) Çin'le konuşuyoruz ve çok iyi geçiniyoruz ancak anlaşma yapmaya şu anda hazır değiliz" - "Huawei ile iş yapmayacağız, bu konuda gerçekten kararımı verdim"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Çin'le ticari müzakereleri sürdürdüğünü ancak anlaşmaya henüz hazır olmadığını söyledi.

ABD Başkanı Trump, New York'a hareketinden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Çin'le açık bir diyalog yürüttüklerini ifade eden Trump, müzakerelerin planlandığı gibi eylülde yapılıp yapılmayacağını göreceklerini belirtti.

Çin'e getirdikleri ilave gümrük vergilerinin ekonomik karşılığının Amerikan vergi mükellefleri tarafından değil Çin tarafından ödendiğini savunan Trump, Pekin'in kendi parasının değerini baskılayarak, piyasaya çok miktarda para pompaladığını söyledi.

Trump, "Çin'le konuşuyoruz ve çok iyi geçiniyoruz, ancak anlaşma yapmaya şu anda hazır değiliz. Çin bir şeyler yapmak istiyor ama ben henüz yapmaya hazır değilim." şeklinde konuştu.

Trump ayrıca, ABD'li firmaların Çinli bilişim devi Huawei ile çalışmayacağını belirterek, "Huawei ile iş yapmayacağız, bu konuda gerçekten kararımı verdim." ifadesini kullandı.

ABD Hazine Bakanlığı, önceki gün yaptığı açıklamayla Çin'i "döviz manipülatörü" olarak ilan etmişti. Çin ve ABD'nin bir yılı aşkın süredir yürüttüğü müzakerelerin 11'incisi mayıs başında ABD'de yapılmıştı. Çin'in başmüzakerecisi Başbakan Yardımcısı Liu Hı, ABD'deki müzakerelerden eli boş dönmüştü.

- Kim Jong-un'dan yeni mektup

Öte yandan Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan yeni bir mektup aldığını açıkladı.

Kim'in mektubu için "Çok olumlu bir mektuptu." ifadesini kullanan Trump, "Sanıyorum yeniden bir görüşme yapacağız. 3 sayfalık, baştan sona çok güzel bir mektup gönderdi." değerlendirmesini yaptı.

Haziran sonunda ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, Kuzey ve Güney Kore arasında bulunan "silahsızlandırılmış bölge"de buluşmuştu. Trump, sınırın Kuzey Kore tarafına geçerek bu ülke topraklarına adım atan ilk ABD başkanı olmuştu.

PARTNER Ünlü oyuncu herkesin ortasında aşka geldi! Jakuzinin içinde... Ünlü oyuncu herkesin ortasında aşka geldi! Jakuzinin içinde...
İnternet üzerinden yılan satarken yakalandıİnternet üzerinden yılan satarken yakalandı
GÜNCELLEME - Denizde kaybolan gencin cesedi bulunduGÜNCELLEME - Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD çin Donald Trump Huawei Kuzey Kore

En Çok Okunan Haberler

İşte yıl sonu dolar tahmini!

İşte yıl sonu dolar tahmini!

Yok artık! Ayağını sallayan arkadaşını dövdü

Yok artık! Ayağını sallayan arkadaşını dövdü

Bakan Çavuşoğlu'ndan net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz

Bakan Çavuşoğlu'ndan net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz

ABD'den Hürmüz Boğazı talebi

ABD'den Hürmüz Boğazı talebi

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

4 partiden ABD'ye ortak çağrı!

4 partiden ABD'ye ortak çağrı!

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balıkesir’in Havran ilçesinde korkunç kaza! Yaralılar var

Tatil yolunda kazalar başladı! Yaralılar var

Son dakika: Bakan Kurum: Denizli'de 150 konut inşaatını başlatıyoruz

Bakan'dan deprem açıklaması! İşte son durum

Bakan Çavuşoğlu'ndan net Suriye mesajı: Müsaade etmeyeceğiz

Bakan Çavuşoğlu'ndan net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz

İstanbul’da yol durumu! Bayram tatili trafiği başladı

İstanbul’da yol durumu! Bayram tatili trafiği başladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan emniyet kemeri uyarısı

Bakan Soylu'dan emniyet kemeri uyarısı

Konyaaltı Plajı'ndaki amip iddialarına belediyeden açıklama

Konyaaltı Plajı'yla ilgili o iddiaya açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.