WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Çin'le ticari müzakereleri sürdürdüğünü ancak anlaşmaya henüz hazır olmadığını söyledi.

ABD Başkanı Trump, New York'a hareketinden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Çin'le açık bir diyalog yürüttüklerini ifade eden Trump, müzakerelerin planlandığı gibi eylülde yapılıp yapılmayacağını göreceklerini belirtti.

Çin'e getirdikleri ilave gümrük vergilerinin ekonomik karşılığının Amerikan vergi mükellefleri tarafından değil Çin tarafından ödendiğini savunan Trump, Pekin'in kendi parasının değerini baskılayarak, piyasaya çok miktarda para pompaladığını söyledi.

Trump, "Çin'le konuşuyoruz ve çok iyi geçiniyoruz, ancak anlaşma yapmaya şu anda hazır değiliz. Çin bir şeyler yapmak istiyor ama ben henüz yapmaya hazır değilim." şeklinde konuştu.

Trump ayrıca, ABD'li firmaların Çinli bilişim devi Huawei ile çalışmayacağını belirterek, "Huawei ile iş yapmayacağız, bu konuda gerçekten kararımı verdim." ifadesini kullandı.