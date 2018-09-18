Trump’tan cinsel saldırıyla suçlanan adaya destek

ABD Başkanı Donald Trump, tecavüz girişiminde bulunmakla suçlanan Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterdiği Brett Kavanaugh'a destek verdi. Başkan Trump, Beyaz Saray’da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Senato'nun suçlamalarda bulunan Profesör Christine Ford'u dinlemek için Kavanaugh'un adaylığının onaylanmasının kısa süre için ertelenebileceğine işaret etti. Trump, “Eğer biraz gecikme gerekiyorsa, bu gecikme olur” dedi.

Trump tarafından Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterilen Kavanaugh'a ilişkin oylamanın Senato'nun Adalet Komisyonu'nda Perşembe günü yapılması planlanıyordu. Ancak 51 yaşındaki Profesör Ford’un yanı sıra suçlamaları reddeden 53 yaşındaki Kavanaugh'un Senato'da konuyla ilgili soruları yanıtlamaya hazır olduğunu bildirmesinin ardından bu oylamaya ilişkin tereddütler belirdi.

Başkan Trump, “Sürecin tam olarak işlemesini ve herkesi sonuna kadar dinlemeyi istiyoruz” şeklinde konuştu. Kavanaugh’un adaylığının süreceğine inandığını belirten Trump, ona güveninin tam olduğunu vurguladı. Trump, Kavanaugh'un "sicilinde ufak bir kusur bile bulunmadığını” da sözlerine ekledi.