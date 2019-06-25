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Trump’tan cinsel taciz suçlamasına cevap: "Benim tipim değil"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 10:40 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, 1990’larda bir köşe yazarına cinsel tacizde bulunduğu iddialarını reddederek, "Benim tipim değil" açıklamasında bulundu.ABD Başkanı Donald Trump, 1990’larda köşe yazarlığı yapan E.

Trump’tan cinsel taciz suçlamasına cevap: "Benim tipim değil"

ABD Başkanı Donald Trump, 1990’larda bir köşe yazarına cinsel tacizde bulunduğu iddialarını reddederek, "Benim tipim değil" açıklamasında bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, 1990’larda köşe yazarlığı yapan E. Jean Carroll’a cinsel tacizde bulunduğu iddialarını reddetti. Trump, Caroll’un New York’ta bir alışveriş mağazasında kendisine cinsel tacizde bulunduğu hakkında yalan söylediğini ifade ederek, "Saygıda kusur etmek istemem ancak ilk olarak o benim tipim değil, ikinci olarak ise böyle bir şey asla yaşanmadı. Asla yaşanmadı, anlaşıldı mı" dedi.
75 yaşındaki E. Jean Carroll, geçtiğimiz Cuma New York dergisinde iddialarda bulunmuştu. Caroll, Trump’ı cinsel taciz ile suçlayan 16’ncı kadın ancak Trump kendisine karşı yapılan tüm iddiaları reddetti.

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