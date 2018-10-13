Trump'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'un serbest bırakılmasına ilişkin, "Yardımları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum." dedi.
Trump, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, dün serbest bırakılan Brunson ile bugün öğleden sonra Oval Ofis'te görüşeceğini belirtti.
"Onu tekrar görmek çok harika olacak. O zorlu bir tecrübe yaşamış harika bir Hristiyan." diyen Trump, "Yardımları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
Yaptığı ikinci paylaşımda da Trump, Brunson'un serbest bırakılması ve geri dönmesi sürecinde Türkiye ile herhangi bir anlaşma yapılmadığını kaydetti.
Trump, "Ben rehineler için anlaşma yapmam. Brunson kararı Türkiye ile ABD arasında iyi ilişkilere yol açacak." değerlendirmesinde bulundu.
İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ve ev hapsinde olan ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'a, dün 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilmişti.
Ev hapsi ve yurt dışı yasağının kaldırılmasının ardından serbest bırakılan Brunson, ABD'ye gitmişti.
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