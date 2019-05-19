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Trump’tan Cumhuriyetçi Kongre Üyesine Sert Sözler

19.05.2019 22:48 | Son Güncelleme

Amerika Başkanı Donald Trump kendisinin azledilmesi yönünde çağrı yapan ilk Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Justin Amash’a sert sözlerle yüklendi

Trump’tan Cumhuriyetçi Kongre Üyesine Sert Sözler

Amerika Başkanı Donald Trump kendisinin azledilmesi yönünde çağrı yapan ilk Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Justin Amash’a sert sözlerle yüklendi.

Amash için ‘tamamen önemsiz biri’ nitelemesinde bulunan Trump, Amash’ın kendisine ve bazı büyük Cumhuriyetçi düşüncelerle politikalara sadece adını öne çıkarmak için muhalif olduğunu kaydetti.

Amerika Başkanı Amash için ayrıca, “muhaliflerin eline oyanayan başarısız biri” ifadesini de kullandı.

Mueller raporunu okuduktan sonra Amash, Adalet Bakanı William Barr’ın raporu saptırdığını belirtmişti.

Amash Mueller raporunun Trump’ın bazı hareketlerinin azil kriterini karşıladığını gösterdiğini de kaydetmişti.

Temsilciler Meclisi üyesi çok az Kongre üyesinin Mueller raporunu okuduğunu düşündüğünü ve düşüncelerinin partizanca olduğunun mesajını vermişti.

Cumhuriyetçi Senatör Mitt Romney de CNN’e yaptığı açıklamada Amash’ın duruşunun cesur olduğunu kaydetti. Bununla birlikte Romney Mueller raporunun Trump için azli gerektirdiğini düşünmediğini katdetti.

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