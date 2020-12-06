Trump’tan Cumhuriyetçi Senatörlere Destek Mitingi

Başkan Donald Trump, Georgia eyaletinden Senato’ya yeniden seçilmek için ikinci tur seçimlerde yarışacak iki Cumhuriyetçi senatör için bu eyalette kampanya etkinliği düzenliyor. Eyalette ikinci tura kalan seçimlerin sonucu, Senato’da çoğunluğun hangi partide olacağını belirleyecek.
Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, resmi olmayan sonuçlara göre Georgia eyaletini 12 binin altında oy farkıyla kazandı. Ancak Trump’ın seçim kampanyası, 5 milyon civarında oyun kullanıldığı eyalette sonuçların geçersiz ilan edilmesi talebiyle dün yeni bir dava açmıştı.
Trump, Demokrat Biden’ın hem Georgia hem de diğer çekişmeli eyaletlerde zaferini geri çevirme çabasını sürdürdüğü bir dönemde Georgia’yı ziyaret ediyor.
Cumhuriyetçi Parti’nin Senato’da çoğunluklarını korumak için tek bir sandalye daha kazanması yeterli oluyor. Georgia eyaletinde 5 Ocak’ta Cumhuriyetçi Senatör David Purdue Demokrat Jon Ossoff’a karşı, Cumhuriyetçi Senatör Kelly Loeffler da Demokrat Raphael Warnock’a karşı yarışıyor. Eğer iki Cumhuriyetçi senatör de yarışı kaybederse 100 üyeli Senato’da 50-50 eşitlik olacak ve Seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in eşitliği bozan oyu kullanma hakkına sahip olmasıyla Demokratlar çoğunluk parti geçmiş olacak.
Trump herhangi bir kanıt ortaya koymadan seçimlerde yolsuzluk yapıldığı iddiasını sık sık tekrarlıyor ancak şu ana kadar Trump kampanyası açtığı onlarca davanın çoğunda başarısızlığa uğrarken, federal ve eyalet yetkilileri de yolsuzluk iddialarını reddediyor.
Trump’a en yakın isimlerden Adalet Bakanı William Barr da hafta başında yaptığı açıklamada, şu ana kadar seçimlerin sonucunu değiştirecek boyutta bir usulsüzlüğe rastlamadıklarını söylemişti.
Trump Georgia’nın Cumhuriyetçi valisi Brian Kemp’e de, Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger’in Biden’ın zaferini tescilleme kararını bozmadığı gerekçesiyle tepki göstermişti. Trump Salı günü paylaştığı bir Twitter mesajında, Cumhuriyetçi valiyi Georgia’daki seçimlere “hile karıştırılmasına” izin vermekle suçlamıştı.
Biden’ın Georgia’da çok az bir farkla galip gelmesi, Trump’ın eyalette toplayabileceği biraz ilave desteğin bile Perdue ve Loeffler’ın yeniden seçilme şansını arttırabileceği anlamına geliyor.
Buna karşın, bazı Cumhuriyetçiler ise Trump’ın Georgia’da boy göstermesinin iki Cumhuriyetçi senatörün aleyhine de işleyebileceği ve seçmenlerin sandığa gitmesine caydırıcı etki yapabileceğinden endişe ediyor.
Cumhuriyetçi Parti’nin bağışçılarından Dan Eberhart Amerikan haber ajansı The Associated Press’e yaptığı açıklamada, “Trump’ın açıklamaları Cumhuriyetçi Parti'nin markasına zarar veriyor” dedi. Eberhart, Trump’ın, Cumhuriyetçiler’in Senato’daki kontrolunu devam ettirmeyi sağlamak için çalışmak yerine, “centilmenlik dışı ve kötü niyetle hareket ettiğini” söyledi.
Georgia eyaletinin Atlanta kentindeki Emory Üniversitesi’nde siyaset bilimi profesörü Alan Abramowitz de, Trump’ın eyaletteki seçimlerin dürüstlüğüne saldırılarının Purdue ve Loeffler’ın ikinci turu kazanma şansına zarar verdiği görüşünü dile getirdi.
Reuters haber ajansına mülakat veren Abramowitz, “Trump başkanlık seçimleri hakkında daha fazla konuştukça ve seçimlerin burada (Georgia’da) nasıl iare edildiğini eleştirdikçe, Senato adayları açısından sorun daha da büyük hale geliyor. Seçmenler arasındaki belirli bir kesimde var olan coşkunun da düşmesi ihtimalini arttırıyor” diye konuştu.
Bununla birlikte, Senato cumhuriyetçi Çoğunluk Lideri Mitch McConnell’ın üst düzey danışmanı Josh Holmes ise, AP’ye açıklamasında, Cumhuriyetçiler’in Senato yarışında seçmenler arasında ilgi eksikliği olduğu yönünde bir göstergeye rastlamadığını kaydetti.
Başkan Yardımcısı Mike Pence de Georgia’daki Cumhuriyetçi senatörler için kampanya faaliyetleri düzenliyor. Pence’in dün Savannah kentindeki mitinginde “oy hırsızlığına son verin” şeklinde sloganlar atıldı.
Eski Başkan Barack Obama da, Georgia’daki Demokrat adaylar Ossoff ve Warnock için Cuma günü sanal ortamda bir etkinlik düzenledi. Biden de iki Demokrat adaya destek için Georgia’ya gideceğini açıkladı ancak tarih vermedi.