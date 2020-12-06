Trump’tan Cumhuriyetçi Senatörlere Destek Mitingi

Başkan Donald Trump, Georgia eyaletinden Senato’ya yeniden seçilmek için ikinci tur seçimlerde yarışacak iki Cumhuriyetçi senatör için bu eyalette kampanya etkinliği düzenliyor. Eyalette ikinci tura kalan seçimlerin sonucu, Senato’da çoğunluğun hangi partide olacağını belirleyecek.

Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, resmi olmayan sonuçlara göre Georgia eyaletini 12 binin altında oy farkıyla kazandı. Ancak Trump’ın seçim kampanyası, 5 milyon civarında oyun kullanıldığı eyalette sonuçların geçersiz ilan edilmesi talebiyle dün yeni bir dava açmıştı.

Trump, Demokrat Biden’ın hem Georgia hem de diğer çekişmeli eyaletlerde zaferini geri çevirme çabasını sürdürdüğü bir dönemde Georgia’yı ziyaret ediyor.

Cumhuriyetçi Parti’nin Senato’da çoğunluklarını korumak için tek bir sandalye daha kazanması yeterli oluyor. Georgia eyaletinde 5 Ocak’ta Cumhuriyetçi Senatör David Purdue Demokrat Jon Ossoff’a karşı, Cumhuriyetçi Senatör Kelly Loeffler da Demokrat Raphael Warnock’a karşı yarışıyor. Eğer iki Cumhuriyetçi senatör de yarışı kaybederse 100 üyeli Senato’da 50-50 eşitlik olacak ve Seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in eşitliği bozan oyu kullanma hakkına sahip olmasıyla Demokratlar çoğunluk parti geçmiş olacak.