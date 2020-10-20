Trump’tan Cumhuriyetçiler’e Rağmen Kapsamlı Yardım Paketi Çağrıs

ABD Başkanı Donald Trump, Corona virüsü salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla kapsamlı bir yardım paketi çağrısında bulundu. Trump, ekonomik yardım paketinin miktarının çok yüksek tutulmaması konusunda Cumhuriyetçiler’in ısrarına rağmen, 2 trilyon 200 milyar dolarlık bir paketi kabul edeceğini belirtti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Maliye Bakanı Steven Mnuchin arasında süren ekonomik yardım paketi görüşmelerinde, anlaşmaya varılması için belirlenen son günde Fox News televizyonuna konuşan Trump, “Demokratlar’ınkinden de daha büyük bir paket çıkarılmasını istiyorum” dedi.

Beyaz Saray 1 trilyon 800 milyar dolarlık bir yardım paketi teklifinde bulunmuş, Pelosi ise 2 trilyon 200 milyar dolarda ısrarcı olmuştu. Senato’daki Cumhuriyetçiler, ekonomik yardım paketinin miktarının 2 trilyon doların üzerinde olmaması gerektiğini belirtmiş, daha küçük girişimlere odaklanmıştı.

Cumhuriyetçiler ABD’de en az 220 bin kişinin ölümüne, 8 milyon 200 binden fazla kişinin hastalanmasına ve milyonlarca kişinin de işsiz kalmasına yol açan Corona virüsü salgınından etkilenen küçük işletmelere destek sağlamak amacıyla bugün bir yasa tasarısı teklifi getirmeye hazırlanıyor.