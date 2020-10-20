Trump’tan Cumhuriyetçiler’e Rağmen Kapsamlı Yardım Paketi Çağrıs

ABD Başkanı Donald Trump, Corona virüsü salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla kapsamlı bir yardım paketi çağrısında bulundu. Trump, ekonomik yardım paketinin miktarının çok yüksek tutulmaması konusunda Cumhuriyetçiler’in ısrarına rağmen, 2 trilyon 200 milyar dolarlık bir paketi kabul edeceğini belirtti.
Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Maliye Bakanı Steven Mnuchin arasında süren ekonomik yardım paketi görüşmelerinde, anlaşmaya varılması için belirlenen son günde Fox News televizyonuna konuşan Trump, “Demokratlar’ınkinden de daha büyük bir paket çıkarılmasını istiyorum” dedi.
Beyaz Saray 1 trilyon 800 milyar dolarlık bir yardım paketi teklifinde bulunmuş, Pelosi ise 2 trilyon 200 milyar dolarda ısrarcı olmuştu. Senato’daki Cumhuriyetçiler, ekonomik yardım paketinin miktarının 2 trilyon doların üzerinde olmaması gerektiğini belirtmiş, daha küçük girişimlere odaklanmıştı.
Cumhuriyetçiler ABD’de en az 220 bin kişinin ölümüne, 8 milyon 200 binden fazla kişinin hastalanmasına ve milyonlarca kişinin de işsiz kalmasına yol açan Corona virüsü salgınından etkilenen küçük işletmelere destek sağlamak amacıyla bugün bir yasa tasarısı teklifi getirmeye hazırlanıyor.
Başkan Trump, Mnuchin ve Pelosi’nin her iki partinin de destek verdiği bir anlaşmaya varması halinde, Senato’daki Cumhuriyetçiler’in de buna destek vereceği öngörüsünde bulundu.
“Her Cumhuriyetçi benimle aynı fikirde değil ancak olacaklar” diyen Trump, özellikle Senato’daki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell’dan destek beklediğini belirterek, “Bir anlaşma olursa o da destek verir” dedi.
Paket Senato’dan geçer mi?
Ancak kidemli Cumhuriyetçi Senatör John Thune Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Nany Pelosi’nin 2 trilyon 200 milyar dolarlık teklifi bir yana, Beyaz Saray’ın teklif ettiği büyüklükte bir yardım paketinin kabul edilmesi için yeterli sayıda Cumhuriyetçi senatör oyuna sahip olunduğu konusundaki şüphelerini dile getirdi.
Senato’nun Cumhuriyetçi denetçisi konumundaki Senatör Thune gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bu zor olacaktır” dedi.
ABD Başkanı Trump, Demokratlar’ın desteğiyle kabul edilecek bir anlaşmaya sıcak baktığını belirtti; “İster Demokrat ister Cumhuriyetçi olsun, alabileceğimiz her türlü oy desteğini kabul ederiz. Benim açımdan bir sorun yok” dedi.
Ağustos ayından bu yana yeni bir ekonomik yardım paketi konusunda görüşmeleri yürüten Pelosi ve Mnuchin’in bugün yine bir araya gelmesi bekleniyor.
Senato’daki Cumhuriyetçiler’in pandeminin ilk aşamasında her iki partinin de desteğiyle küçük işletmelere kredi desteği sağlamak amacıyla başlatılan Maaş Koruma Programı kapsamında yeni bir bütçenin de ayrılmasını öngören bir teklif sunması bekleniyor.
Senato’daki Demokratlar’ın bu tür çabaları yetersiz bulmaları sebebiyle teklifin Senato Genel Kurulu’na gelmesi ve kabul edilmesi beklenmiyor.
Cumhuriyetçiler’in 500 milyar dolarlık paketi için oylama
Senato’daki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell, işsizlik yardımı ve okullara maddi destek sağlanmasını öngören 500 milyar dolarlık teklifin Çarşamba günü oylanmasının planlandığını belirtti.
Söz konusu paket, salgın nedeniyle işsiz kalan ya da çalışma saatleri azalan kişilere 300 dolar haftalık federal işsizlik yardımı verilmesini öngörüyor.
Demokratlar ise salgının ilk döneminde olduğu gibi takviye işsizlik yardımının 600 dolar olarak ödenmeye devam edilmesi gerektiğini savunuyor. Demokratlar geçen ay Cumhuriyetçiler’in sunduğu benzer bir tasarıyı bloke etmişti. Bu tasarının da kabul edilmesi beklenmiyor.