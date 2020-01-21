Trump’tan Davos’ta İklimde Felaket Senaryolarına Tepki 

ABD Başkan Donald Trump, başkent Washington’da Senato’da yargılama süreci başlamadan saatler önce Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda konuştu. İki günlük Davos ziyareti Başkan’ın hakkındaki azil sürecine yönelik tepkisi ve uluslararası arenada liderlik gösterme arzusu arasında denge kurma çabasının da bir sınavı olarak değerlendiriliyor. Dünya Ekonomik Forumu’ndaki konuşmasından önce azil sürecini bir kez daha “yıllardır devam eden cadı avının bir parçası” olarak niteleyen ve süreç için “utanç verici” ifadesini kullanan Trump iş dünyasına yönelik konuşmasında ABD ekonomisi ve çevre ağırlıklı mesajlar verdi. Davos’ta iki yıl önceki konuşmasını hatırlatan Başkan Trump “Size ABD’nin muhteşem dönüşünü başlattığımızı söylemiştim. Bugün ABD’nin dünyada eşi benzeri görülmemiş bir ekonomik bir patlama yaşadığını ilan etmekten gurur duyuyorum” dedi. Dünya Ekonomik Forumu’nda öne çıkan konu iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik. Trump yönetimi 2015 yılında Fransa’nın başkenti Paris’te yaklaşık 200 ülke tarafından imzalanan iklim anlaşmasından, geçen yıl tek taraflı olarak çekilmeye başlamıştı. Anlaşma kapsamında imzacı ülkeler iklim değişikliğine yol açan sera gazı salımını azaltma konusunda hedef belirlemişti. Trump ise iklim anlaşmasını ABD ekonomisine bir yük olarak nitelemişti.

Başkan Donald Trump, Davos’ta yaptığı konuşmada ABD’nin Dünya Ekonomik Forumu’nun 1 trilyon ağaç dikme girişimine katılacağını açıkladı. Söz konusu girişim dünya çapında şirketler, hükümetler ve yardımseverlerin ağaçlandırma faaliyetlerine yaptığı yatırımı arttırmayı amaçlıyor. Başkan Trump, ABD’nin dünya üzerinde en temiz su ve havaya sahip olan ülkeler arasında olduğunu söyledi. Ancak Associated Press haber ajansının Çevre Koruma Dairesi’nden gelen verileri incelediği analizine göre, ABD’nin hava kalitesindeki ilerleme durmuş halde. Başkan Trump’ın su hakkındaki iddiaları ise doğru. ABD Yale Üniversitesi’nin küresel Çevre Performansı Endeksi’ne göre, en temiz içme suyuna sahip olan dokuz ülke arasında. Trump’tan iklim aktivistlerine: “Dünün falcılarının mirasçıları” Başkan Trump iklim ve çevre konusunda felaket senaryolarının reddedilmesi çağrısında bulundu, ABD ekonomisini savunacağını belirtti. Trump izleyiciler arasında kendisini dinleyenler arasında bulunan genç iklim aktivisti Greta Thunberg’in adını doğrudan telaffuz etmedi.